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Konya bağlantı yollarında "sokağa çıkma yasağı" sakinliği
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla şehirlerarası önemli bağlantı noktası Konya'da yollar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla şehirlerarası önemli bağlantı noktası Konya'da yollar boş kaldı.
Emniyet ekipleri, Konya- Ankara, Konya- Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya- Adana, Konya- Karaman, Konya- Aksaray ile ilçe bağlantı yollarında trafik denetim istasyonları kurdu.
Uygulamadan istisna tutulan ürünlerin taşındığı yük kamyonları ile özel izinli araçlar dışında yollarda araç bulunmadığı gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:18 Kaynak: AA
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