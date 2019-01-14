Son Dakika Haberleri: Konya Bakırcılar Odası Emektar Esnaflarını Unutmadı

Konya Bakırcılar Odası Emektar Esnaflarını Unutmadı

2 saat önce

Konya Bakırcılar Esnaf Odası, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri ayakta tutmaya çalışan ve yıllarını mesleğine veren örnek esnaf ve sanatkarlarını plaketle ödüllendirdi.

Konya Bakırcılar Odası Emektar Esnaflarını Unutmadı, System.String[]
Konya Bakırcılar Esnaf Odası, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri ayakta tutmaya çalışan ve yıllarını mesleğine veren örnek esnaf ve sanatkarlarını plaketle ödüllendirdi.

Konya Bakırcılar Esnaf Odası Başkanı İbrahim Işık ve Oda Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ayan, meslekte 20 yılını doldurmuş oda üyesi esnafları işyerlerinde ziyaret etti. KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak'ın da katıldığı ziyaretlerde esnaflara plaket takdim edildi.

Konya Bakırcılar Esnaf Odası Başkanı İbrahim Işık, oda olarak emektar üyelerini hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, ziyaretlere katılan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak'a da teşekkür etti. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

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