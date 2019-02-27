Son Dakika Haberleri: Bankamatiğe Kopyalama Cihazı Yerleştiren Şüpheli, Suçüstü Yakalandı

Bankamatiğe Kopyalama Cihazı Yerleştiren Şüpheli, Suçüstü Yakalandı

1 saat önce

Konya'da bir bankamatiğin para çekme kısmına kart kopyalama cihazı yerleştiren şahış, durumu fark edip bankamatik yakınında 8 saat bekleyen polis tarafından cihazı almaya geldiği sırada suçüstü yakalandı.

Konya'da bir bankamatiğin para çekme kısmına kart kopyalama cihazı yerleştiren Nezih Y. (32), durumu fark edip bankamatik yakınında 8 saat bekleyen polis tarafından cihazı almaya geldiği sırada suçüstü yakalandı.

Olay, 22 Şubat tarihinde merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir bankamatikte meydana geldi. İddiaya göre Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaparken, bir bankamatiğin para çekme bölümüne kart kopyalama cihazı yerleştirildiğini tespit etti.

CİHAZI ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Bunun üzerine polis, bankamatiğe yakın bir yerde şüphelinin kopyalama cihazının almaya gelmesini bekledi. Pusuya yatan ve 8 saat bekleyen polis, kopyalama cihazını almaya gelen şüpheli Nezih Y.'yi cihazı çıkarmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Nezih Y.'nin kopyalama cihazını alırken polis tarafından yakalanma anları ise bankamatiğin kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.Görüntülerde şüphelinin cihazı sökmeye çalıştığı sırada polislerin aniden geldiği ve Nezih Y.'yi yere yatırıp kelepçeleyerek gözaltına alması görülüyor. Polisteki sorgusunda, ilk kez böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenilen Nezih Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:56 Kaynak: DHA

Konya, Polis, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa, Güncel
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