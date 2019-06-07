KONYA-BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI 2 YARALI
1 saat önce
KONYA Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobile, çarptığı bariyer ok gibi saplandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:00 Kaynak: DHA
KONYA Kulu
ilçesinde kontrolden çıkan otomobile, çarptığı bariyer ok gibi saplandı. Kazada sürücü Görmek Durak (28) ve yanındaki Meryem Durak
(53) yaralandı. Kaza, bugün Konya- Ankara
karayolu Kulu Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Görkem Durak yönetimindeki 42 FLR 45 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Bariyerlerin adeta ok gibi otomobile saplanması üzerine yaralanan sürücü Görkem Durak ve Meryem Durak, araç içinde sıkıştı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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