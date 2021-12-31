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Konya Barosu Başkanı AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı - Son Dakika

Konya Barosu Başkanı AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı

31.12.2021 17:02
Konya Barosu Başkanı AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ ve bazı avukatlar, AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı.

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ ve bazı avukatlar, AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı.

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Aladağ, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması" fotoğrafına oy verdi.

Haber kategorisinde oyunu, Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler" fotoğrafından yana kullanan Aladağ, spor kategorisinde ise tercihini Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.

Aladağ, AA muhabirine her bir fotoğrafı çok başarılı bulduğunu söyledi.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Aladağ, "Tarihimize arşiv niteliğindeki bu fotoğraflar için Anadolu Ajansı muhabirlerini tebrik ederim. Sergilenen her bir fotoğrafı keyifle inceledim." diye konuştu.

"Hem içerik hem de teknik bakımdan çok başarılı"

Avukat Cengiz Erkoyuncu da "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek, AA muhabirinden fotoğraflara ilişkin bilgi aldı.

Erkoyuncu, haber kategorisinde tercihini Mustafa Çiftçi'nin çektiği "Yangından kaçış" fotoğrafından yana kullanırken, yaşam kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Arı kuşlarının beslenme zamanı" fotoğrafını, spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" fotoğrafını seçti.

Fotoğrafları çok beğendiğini belirten Erkoyuncu, "Basın mensuplarımız kamuoyunu hızlı ve doğru bilgilendirmek gibi önemli bir görevi, büyük fedakarlıklarla yerine getiriyor. Sergilenen fotoğraflarda buna bir kez daha tanıklık etmiş olduk. Fotoğraflar hem içerik hem de teknik bakımdan çok başarılı. Anadolu Ajansı muhabirlerini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim " ifadelerini kullandı.

Avukat Beyza Yıldız ise yaşam kategorisinde Johannes P. Cristo'nun "Hayvanların can dostu", haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", spor kategorisindeyse Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" fotoğraflarına oy verdi.

Avukat Kübra Nur Uyanık da haber kategorisinde Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı", yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" fotoğraflarına oy verdi.

Konya Barosu Başkanı AA'nın Yılın fotoğrafları oylaması na katıldı
Konya Barosu Başkanı AA'nın Yılın fotoğrafları oylaması na katıldı
Konya Barosu Başkanı AA'nın Yılın fotoğrafları oylaması na katıldı
Konya Barosu Başkanı AA'nın Yılın fotoğrafları oylaması na katıldı

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Anadolu Ajansı, Konya Barosu, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Barosu Başkanı AA'nın 'Yılın fotoğrafları oylaması'na katıldı - Son Dakika


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