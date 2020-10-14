Konya Barosu Başkanı Aladağ'dan Kadir Şeker açıklaması - Son Dakika

Konya Barosu Başkanı Aladağ'dan Kadir Şeker açıklaması

14.10.2020 13:50

- Konya Barosu Başkanı Aladağ'dan Kadir Şeker açıklaması Konya'da şiddet gördüğünü düşündüğü gerekçesiyle yardım etmek istediği kadının sevgilisinin ölüme neden olan ve 12 yıl 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker duruşmasının ardından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ...

- Konya Barosu Başkanı Aladağ'dan Kadir Şeker açıklaması

KONYA - Konya'da şiddet gördüğünü düşündüğü gerekçesiyle yardım etmek istediği kadının sevgilisinin ölüme neden olan ve 12 yıl 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker duruşmasının ardından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ açıklamalarda bulundu.

Yardım etmek istediği kadının sevgilisinin ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. 'Üzgünüm' diyerek son sözünü söylediği duruşmada Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Konya Barosu Başkanı Avukat Mustafa Aladağ, mahkemenin mütaalaya uygun şekilde Kadir Şeker'in eylemi 'kasten adam öldürme' olarak değerlendirdiğini söyledi.

"12 yıl 6 ay hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verildi"

Önce müebbet hapis cezası verildiğini anlatan Başkan Mustafa Aladağ, "Ardından haksız tahrik hükümlerini uyguladı ve 15 yıla indirdi. Bir de iyi hal diye bildiğimiz 1/6 indirimi neticesinde Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk haline karar verildi. Biz hem yazılı hem sözlü savunmalarımızı dile getirdik. Özellikle yanı başımda bulunan meslektaşlarım gece gündüz demeden olayın toplumsal, vicdani boyutlarını dikkate alarak hassasiyetle çalıştılar. Nihayetinde yine söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Mahkeme kararına yansıyanın aksine kasten adam öldürmeyi bırakın bir canlıya zarar veremeyeceğini, onu bu kadar tanıdığımızı düşünüyorum. Israrla ifade ettik, Kadir'e yönelik haksız bir saldırı vardı. Bu saldırı devam ediyor. En büyük kutsala saldırı var, anne babaya karşı da var. Fiziki saldırı var. Boğazı sıkılmış, nefessiz kalmış. O korku panik ve heyecanı yaşamış. Değerli heyete de ifade ettik. Lütfen empati yapın. Başka türlü Kadir'in bu saldırıyı def etme yol ve yöntemini bilmiyoruz. Biliyorsanız bize izah edin. Olayı sübjektif değerlendirin. Maddi gerçeği beraber ortaya koyalım. Adaletinize güveniyoruz dedik. Yalnız değerlendirme bu noktada olmadı. Biliyorsunuz ki bölge adliye mahkemesi ve ardından Yargıtay incelemesi boyutu var. Biz yine arkadaşlarımızla birlikte sonuna kadar Kadir için savunma anlamında ne yapılması gerekiyorsa mücadeleye devam edeceğiz. Özetle bugün Kadir'e 12 yıl 6 ay hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verildi" dedi.

Konya Barosu Başkanı Aladağ'dan Kadir Şeker açıklaması
Konya Barosu Başkanı Aladağ'dan Kadir Şeker açıklaması
Konya Barosu Başkanı Aladağ'dan Kadir Şeker açıklaması
Konya Barosu Başkanı Aladağ'dan Kadir Şeker açıklaması
Konya Barosu Başkanı Aladağ'dan Kadir Şeker açıklaması

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konya Barosu Başkanı Aladağ'dan Kadir Şeker açıklaması - Son Dakika

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