Konya Barosu'ndan avukata bıçaklı saldırıya tepki - Son Dakika

KONYA Baro Başkanı Mustafa Aladağ, baro üyeleriyle birlikte, meslektaşları Asilcan Tuzcu'ya (29) yönelik bıçaklı saldırıyı kınadı. Aladağ, "Avukatlar olarak bizler vekiliz, kurmuş olduğumuz ilişkinin adı vekil-müvekkil ilişkisidir. Dolayısıyla davanın tarafı değiliz. Bu nedenle bizi davayla özleştirmeye çalışan bu ve benzeri zihniyeti bir kez daha tanımadığımızı, hatta aksine kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Şiddetle bir sorun asla çözülememiştir ve çözülemeyecektir" dedi.

Akşehir ilçesinde oturan avukat Asilcan Tuzcu, 15 Ekim Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Altunkalem Mahallesi'ndeki evine girmek istediği sırada apartman girişinde peruklu bir kişi tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Gözünden ve boynundan bıçaklanan Tuzcu, yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edilen avukat, hemen ameliyata alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen sol gözü görme yetisini kaybetti.