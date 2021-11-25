Konya Barosu'ndan kadına karşı şiddete tepki açıklaması - Son Dakika

Konya Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Konya Barosu'nda düzenlenen basın açıklamasında Baro adına açıklamayı okuyan İrem Nur Işık, kadına yönelik şiddetin günden güne arttığını söyledi.

Kadının en temel insan hakkı olan yaşam hakkının vahşice ihlal edildiğini belirten Işık, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi devletin kadınları korumaya yönelik önlemleri ve şiddete yönelik politikalarıyla birebir ilgilidir." dedi.

Kadının korunmasının temel bir politika olarak ele alınması gerektiğini anlatan Işık, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması ve şiddete uğrayan kadınların korunması devletin sorumluluğundadır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yasal mevzuatın yanında, toplumsal zihniyetin değiştirilmesi de çok önem arz etmektedir. Bu bağlamda devletin çok yönlü ve bütüncül politikalar üretmesi yanında, bu mücadelenin toplumsal düzeyde genele yayılarak etkin ve kararlı yürütülmesi gerekmektedir."

Işık, kadına karşı şiddeti önlemek için topyekun bir mücadelenin gerekliliğini sözlerine ekledi.