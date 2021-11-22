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Konya basını "Gazeteciler Hatıra Ormanı"na fidan dikti - Son Dakika

Konya basını "Gazeteciler Hatıra Ormanı"na fidan dikti

22.11.2021 14:06
Konya basını "Gazeteciler Hatıra Ormanı"na fidan dikti

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve Konya Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle "Gazeteciler Hatıra Ormanı"na fidan dikildi.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve Konya Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle "Gazeteciler Hatıra Ormanı"na fidan dikildi.

Meram ilçesine bağlı Dere Aşıklar Mahallesi Beyşehir çevre yolu 17. kilometresindeki 3 hektar alanda 100 alıç, 100 ahlat, 100 badem, 100 zerdali, 100 geyik elması, 500 lavanta, 2 bin karaçam ve 2 bin adet sedir olmak üzere 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, burada yaptığı konuşmada, gazetecilerin görevinin topluma mesaj ulaştırmak olduğunu ifade etti.

Orman farkındalığı için bu faaliyette emeği geçenlere teşekkür eden Etyemez, "Önümüzdeki süreçler, bütün dünya ve insanlık için kuraklık, iklim değişikliği, son derece önemli. Bununla mücadele için bütün toplum, bireyler ve kurumlar olarak var gücümüzle çalışmak durumundayız. Bunun en iyi yöntemlerinden bir tanesi ağaçlandırma. Çünkü iklim değişikliği mücadelesinde karbon yutak alanlarının son derece önemli olduğunu görüyoruz." dedi.

Konya'nın 634 bin hektar orman alanıyla orman varlığı sıralamasında Türkiye'nin 9. şehri olduğuna dikkati çeken Etyemez, ilin yüz ölçümünün yüzde 16'sının orman varlığı ile kaplı olduğunu aktardı.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut da basının toplumsal değişimde öncü kuvvetlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Geçen yaz birçok orman yangını oldu. Bunların telafisi anlamında, biz de bir nebze olsun 'Bu işin içinde varız' demek için Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Gazeteciler Cemiyetimiz ile bir çalışma yaptık." diye konuştu.

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ise küresel ısınma ve iklim değişikliğinin dünyanın en önemli gündemlerinden biri olduğunu belirtti.

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir de iklim krizinin her geçen gün daha da yoğun yaşandığı dönemde "Yeşil bir Türkiye" hedefiyle geleceğe bir nefes bırakmak istediklerini vurguladı.

Hatıra ormanı ile ağaç, yeşil ve çevre sevgisinin gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini belirten Özdemir, "19 yıldır yürütülmekte olan, Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğine katkıda bulunarak, orman varlığının korunmasını ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlamaktayız. Halkımızın konuşan dili, duyan kulağı, düşünen beyni olarak bilgilendirmede önemli bir kamu hizmetini yerine getiren bizler, bugün burada yine önemli bir hizmeti yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Vali Vekili Mehmet Aydın, Konya Müftüsü Ali Öge, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve basın mensupları katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve basın mensupları, fidanları toprakla buluşturdu ve can suyu verdi.

Katılımcılar, alanda bulunan çam ağaçlarına da kuş yuvaları astı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, Milli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya basını 'Gazeteciler Hatıra Ormanı'na fidan dikti - Son Dakika


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