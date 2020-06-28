Konya başkent oluşunun 923'üncü yılını kutladı - Son Dakika

Konya başkent oluşunun 923'üncü yılını kutladı

Konya başkent oluşunun 923'üncü yılını kutladıMEVLANA şehri Konya, Selçuklu Devleti'ne başkent olmasının 923'üncü senesini "Selçuklu Payitahtı Konya" temasıyla eski gelenekleri yaşatarak kutladı.

Konya başkent oluşunun 923'üncü yılını kutladı

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MEVLANA şehri Konya, Selçuklu Devleti'ne başkent olmasının 923'üncü senesini "Selçuklu Payitahtı Konya" temasıyla eski gelenekleri yaşatarak kutladı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımcının dahil olduğu programda Türkiye Selçuklu Sultanlarına saygı nöbeti, Selçuklu Gülbank Duası, Selçuklu Nevbet Merasiminin yanı sıra bir çok etkinlik gerçekleştirildi. Selçuklu sultanları için yapılan dualar 'Selçuklu Payitahtı Konya' adlı belgesel gösteriminin yapıldığı organizasyonda Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen oyun sergilendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay katılımcılara hediye olarak Sultan I. Mesud'un kendi adına bastırdığı sikkenin büyütülmüş röprodüksiyonu hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı konuşmada Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Bir başkent daima başkenttir' sözüne vurgu yaparak, Konya'nın başşehir kalmayı başarabilen dünyanın sayılı şehirlerinden birisi olduğunu söyledi. Uğur İbrahim Altay, 1097 yılı Haziran sonlarında Konya'yı başşehir ilan ederek diriliş mücadelesini başlatan ecdadımıza çok şey borçlu olduğumuzu belirterek, Konya'nın başşehirlik vasfını yaşayan, yaşatan ve yansıtan bir şehir olduğu belirtti.

KONYA GÖNÜLLERİN ŞEHRİ OLMAYI DA BAŞARMIŞTIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da 'Oldukça anlamlı gün vesilesiyle bir arada bulunmaktayız. Kültürümüz ve medeniyetimizin değerli bir kalesi; ilim, irfan, kültür şehri Konyamızın Türkiye Selçuklu devletlerinin başşehri oluşunun 923. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu kutlamalar bu yıl Büyükşehir Belediyemizin başlatmış olduğu bir organizasyonla ilk defa gerçekleştiriliyor. İnşallah geleneksel olarak çok daha büyük çaplı ve Konyamıza yakışır, yaraşır tarzda daha büyük kapsamlı bir şekilde kutlamaları devam ettireceğiz. Önemli olan gönüllerde başşehir olabilmek. Konya, gönüllerin şehri olmayı da başarmış bir şehir' dedi.

Konuşmaların ardından kutlama programı; 'Selçuklu Payitahtı Konya' belgesel gösterimi ile devam etti. Programa katılan akademisyen Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen 'Türkiye Selçuklu Devleti'nin Bize, Bugünün Türkiyesine ve Dünyaya Olan Etkileri' konulu sunum gerçekleştirdi.

Selçuklu Devleti, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya başkent oluşunun 923'üncü yılını kutladı - Son Dakika

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