Konya bbp lideri destici gün, birlik olma günüdür - Son Dakika

BBP Lideri Destici: "Gün, birlik olma günüdür"

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Elazığ depremini istismar etmek isteyenler olduğunu belirterek, "Burada bir takım, hem siyaset camiasından hem sanat camiasından hem de yazar-çizer takımından, bu deprem üzerinden bir takım olumsuz açıklamalar, bunu istismar etmeye yönelik açıklamalar görüyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Onlara tavsiyemiz şudur; Gün birlik günüdür. Gün beraberlik günüdür. Gün dayanışma günüdür" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen İl ve İlçe Başkanları Toplantısı'na katıldı. Destici, burada yaptığı konuşmasına Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa dileyerek, başladı. Türkiye'nin Elazığ depreminde kenetlendiğini ifade eden Destici, "Türkiye burada da birlik olmuş vaziyette. Milletimiz, devletimizin yetkilileri, milletimizin her bir ferdi, bölgede yaşayanlar başta olmak üzere ülkemizin her bir tarafından bölgeye yardımlar ulaştırılıyor. Yardımların ötesinde dualar gönderiliyor. Bir an önce oradaki vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşması, depremden etkilendikleri kötü sonuçların ortadan kalkması için Türkiye adeta kenetlenmiş vaziyette, bir olmuş vaziyette. Zaten biz bu tür durumlarda bir olmayı her zaman başarmış necip bir milletiz. Burada da bunu gördük. Milletimizin bu birlikteliği bu sahiplenmesi bu acıların kısa sürede sarılmasına büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

DEPREMİ İSTİSMAR ETMEYE YÖNELİK AÇIKLAMALAR VAR

Depremi istismar etmeye yönelik açıklamaların da olduğunu belirten Destici, "Burada bir takım, hem siyaset camiasından hem sanat camiasından hem de yazar- çizer takımından, bu deprem üzerinden bir takım olumsuz açıklamalar, bunu istismar etmeye yönelik açıklamalar görüyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Onlara tavsiyemiz şudur; 'Gün birlik günüdür. Gün beraberlik günüdür. Gün dayanışma günüdür. Gün ailesini, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızı ve yaralılarımızı ve depremden olumsuz yönde etkilenen vatandaşlarımızı sahiplenme günüdür. Onlarla bir olma günüdür.' Onun için bu tür fırsatçıları da buradan uyarıyorum. Bundan uzak durun. Söyleyeceğiniz bir sözünüz varsa acılarımız geçtikten sonra yaralarımız sarıldıktan sonra elbette ki herkes düşüncelerini söyleyebilir ama gün o gün değil. Bugün bunun üzerinden istismar olmaz. Bunun üzerinden bir takım eleştiriler kabul edilemez diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'DEPREME KARŞI DAHA HAZIRLIKLIYIZ'

Depreme karşı daha hazırlıklı bir Türkiye olduğunu belirten Mustafa Destici, "İnşallah bundan sonra depremi yaşamadan önce alınması gereken tedbirler noktasında daha dikkatli olursak herhalde acılarımız daha da hafifler, daha da az olur diye düşünüyorum. Nitekim bunu da burada gördük. Böyle bir depremle bundan 20-30 sene karşılaşsaydık ki bunun örnekleri var. Bu büyüklükteki depremlerde daha büyük kayıplar yaşadığımızı daha büyük acılar yaşadığımızı biliyoruz. Tedbirler alınmış, geçmişten bugüne kadar depreme hazırlık bakımından daha iyi durumdayız. Elbette yine de eksiğimiz var. Temennimiz kısa sürede bu eksikliklerimizin giderilmesi olmalıdır" dedi.