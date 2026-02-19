KONYA BELEDİYECİLİĞİ ÇITAYI YÜKSELTTİ: UZAYA UYDU GÖNDERECEK

BAZI ŞEHİRLER BELEDİYECİLİK YAPAMAZKEN KONYA UZAYA UYDU FIRLATIYOR

KONYA UZAYA ÇIKIYOR

BAŞKAN ALTAY: "KENDİ UYDUSUNU YAPAN İLK BELEDİYE OLARAK TARİHE NOT DÜŞECEK BİR İŞ YAPIYORUZ"

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye'de ilk olan Küp Uydu" projesi hayata geçiriliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi için yerli ve millî imkanlarla uydu yapılmasını içeren protokolün imza programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Diğer şehirlerde temel belediyecilik hizmetleriyle uğraşıldığı bir dönemde Konya Büyükşehir olarak uydu yapmayı, uyduyu fırlatmayı ve bu teknolojiyi kullanmayı konuşuyoruz. Bu uydu sayesinde şehrimizi çok daha akıllı hale getirecek, şehirde belediyecilik uygulamalarımızı çok daha ekonomik, hızlı ve verilerin kontrolünün bizde olduğu bir sürece başlamış olacağız. İnşallah bu imzalar diğer şehirlerimize, diğer üniversitelerimize de örnek olur. Kendi uydusunu yapan ilk belediye olarak Türkiye'de tarihe not düşecek bir işi birlikte yapıyoruz" dedi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Büyükşehir Belediyesi ile birçok alanda birlikte çalıştıklarını anımsatarak, "Bizde akademik birikim var. Belediyede bizde olmayan imkanlar var. Bunların ikisini birleştirdiğimiz andan itibaren işte bu uydu projesi ortaya çıkıyor. Bu Türkiye'de ilk. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) arasında yapılan protokolle yerli ve millî imkanlarla yapılacak Küp Uydu Projesi hayata geçecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyecilik tarihi açısından önemli bir başlangıç yaptıklarını dile getirerek, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak uydu yapma konusunda ilk imzaları atacaklarını söyledi.

Uydu konusunda Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında bir sinerji oluştuğunu kaydeden Başkan Altay, "Uyduyu imardan trafiğe, kuraklıktan su kaynaklarının korunmasına ve moloz atıklarının denetimine kadar birçok alanda faydalanabileceğimiz gözüküyor" diye konuştu.

"İNŞALLAH BU İMZALAR DİĞER ŞEHİRLERİMİZE, DİĞER ÜNİVERSİTELERİMİZE DE ÖRNEK OLUR"

Diğer şehirlerde temel belediyecilik hizmetleriyle uğraşıldığı bir dönemde Konya Büyükşehir olarak uydu yapmayı, fırlatmayı ve bu teknolojiyi kullanmayı konuştuklarını vurgulayan Başkan Altay, "İnşallah bu imzalar diğer şehirlerimize, diğer üniversitelerimize de örnek olur. Üniversitemizde yetişen öğrencilerimiz Türkiye'nin uzay yolculuğunda çok önemli işler yaparlar. Biz de onların geliştirdiği bu uydu sayesinde şehrimizi çok daha akıllı hale getirecek, şehirde belediyecilik uygulamalarımızı çok daha ekonomik, hızlı ve verilerin kontrolünün bizde olduğu bir süreci başlamış olacağız. Aslında dünya üzerinde birçok uydu var. Bizler de ciddi bedeller ödeyip bu uydulardan bilgiler alıyoruz. Şimdi inşallah bu ilk adımla birlikte bu maliyetten de kurtulmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

KENDİ UYDUSUNU YAPAN İLK BELEDİYE

Başkan Altay, "Kendi uydusunu yapan ilk belediye olarak Türkiye'de tarihe not düşecek bir işi birlikte yapıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kurumlar arası iş birliğine çok önem veriyoruz. Bu konudaki en önemli partnerlerimizden birisi de Necmettin Erbakan Üniversitemiz. Birlikte birçok alanda çalışıyoruz. İnşallah bu başlangıçta yine teknoloji ve uzay alanında hayırlı bir başlangıç olacak. Sayın Rektörümüze bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum."

"BENİ ÇOK HEYECANLANDIRAN BİR İŞ OLDU"

Projenin gençler için de önemli bir deneyim olacağını aktaran Başkan Altay, "Fiilen bir uydunun yapımına başlamak, onu tasarlamak, ortaya çıkarmak sonraki hayatlarında da çok önemli bir tecrübe ve başlangıç olacak. En önemlisi de üniversitemiz bu yeterliğe sahip bir üniversite haline gelecek. Bundan sonra hem bizim talebimiz olan uyduların yapılması, hem ülkemizin ihtiyacı olan uyduların yapılması konusunda bir başlangıç yapıyoruz. Beni çok heyecanlandıran bir iş oldu ilk duyduğumdan itibaren. İnşallah bu heyecanımız artarak devam eder ve ülkemize faydalı işler yapmaya devam ederiz" açıklamasını yaptı.

"GEREKLİ ALTYAPI TESİSLERİNİ İNŞA EDECEĞİZ"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzay ve Havacılık Bilimleri Fakültesi ile birlikte bir uydu inşa etmek için yolculuğa çıktıklarının altını çizen Başkan Altay, "İnşallah 3 yıllık bir süre zarfında öncelikle üniversitemizin bu yeterliliği kazanması için gerekli altyapı tesislerini inşa edeceğiz. Öğrencilerimiz bunun tasarımından yapılmasına kadar süreçte yeni yeterlilikler kazanmış olacak. İnşallah imkanlar dahilinde bu uyduyu da fırlatarak belediyecilik hizmetlerini planlı bir şekilde devam ettirmeyi arzu ediyoruz. İnşallah imkanlar el verir bu uyduyu fırlatmayı başarabilirsek Konya Türkiye tarihine önemli bir not düşmüş olacak. Türkiye belediyeciliği adına böyle bir çalışma yürütmekten büyük bir mutluluk diyorum" değerlendirmesini yaptı.

"AKILLI ŞEHİR NOKTASINDA ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ"

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir uygulamalarında Türkiye'de hep örnek olduğunu anımsatarak, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan Akıllı Şehir Endeks çalışmalarında son 4 yıldır akıllı şehir uygulamalarında Büyükşehir Belediyemiz 1. sırada. Güney Kore'de, Barcelona'da ödüller aldık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan ödüller aldık. Bugün de Necmettin Erbakan Üniversitemizle birlikte akıllı şehir noktasında önemli bir başlangıç yapıyoruz" dedi.

PROF. DR. ZORLU: "BU TÜRKİYE'DE İLK"

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversitenin sahip olduğu birikimi icraata geçirebilmek için her türlü ilişkiyi kurmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Sanayi ile ilişkimiz var. Odalarla, borsalarla ilişkilerimiz var. Üniversite belediye iş birliği çok önemli bir noktada. Sağ olsun Sayın Başkanımızla bu konuda çok uyumlu çalışıyoruz. Birçok alanda beraberliğimiz var. Bizde akademik birikim var. Belediyede bizde olmayan imkanlar var. Bunların ikisini birleştirdiğimiz andan itibaren işte bu uydu ortaya çıkıyor. Bu, Türkiye'de ilk."

"VERİ, DÜNYADA EN KIYMETLİ HAZİNE"

Veri madenciliğinin önemine değinen Prof. Dr. Zorlu, "Tabii veri olmayınca icraatlar da projeler de isabetli ve doğru sonuçlar ortaya koymayabilir. Veri çok önemli bir hazine. Yani dünyada en kıymetli şey ne diye sorarsanız altın madeni falan değil, veri. Veri madeni. Bunu eğer siz yakalayabilirseniz çok rahat önünüzü görebilirsiniz ve ciddi projeler üretebilirsiniz. Bu uydu inşallah veri sağlayacak. Belediyemizin, içinde yaşadığımız şehrimizin birtakım konularda projeksiyonunu yapacak ve yeni projeler üretmesine vesile olacak. Değerli hocalarım, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve yine Havacılık ve Uzay Bilimleri Bölümü bu işi üstlenecek. Bu, Türkiye'deki belediyelere ve belki de dünyadaki birçok belediye örnek olacak. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Katkısı olan bütün arkadaşlarımıza, Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum.

Konuşmaların ardından Başkan Altay ile Rektör Prof. Dr. Zorlu tarafından "Küp Uydu" Projesinin imzaları atıldı.

"ÖĞRENCİLERİMİZ GERÇEK BİR PROJENİN PARÇASI OLARAK YETİŞECEK"

NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Keser de yaptığı değerlendirmede, projenin öğrenciler için öneminin de çok değerli olduğuna değinerek, "Bu işte farazi yapılan çalışmalarla veya laboratuvarda yapılan varsayımsal, deneysel çalışmalarla değil öğrencilerimiz gerçek bir projenin parçası olarak yetişecek. Uydumuzu düşük Dünya irtifasında kutupsal yörüngeye yerleştirmek planlanmaktadır" İfadelerini kullandı.

"KÜP UYDU" PROJESİ

Konya Büyükşehir Belediyesi ve NEÜ arasında yapılan protokol kapsamında hayata geçecek uydu projesi ile uydu üzerine dâhil edilecek kamera ve sensörlerden elde edilecek verilerin belediye proje ve hizmetlerinde kullanılması hedefleniyor. Ayrıca tasarım, üretim, entegrasyon ve test süreçlerinin içinde olduğu bir alt yapı oluşturulacak proje ile bu alanda Ar-Ge kültürünün gelişmesi için eğitimsel etkinliklere doğrudan ve dolaylı katkılar sağlanması amaçlanıyor.