KONYA Belediyeden 65 yaş üstü kişiler için market ve eczane alışverişi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KONYA Belediyeden 65 yaş üstü kişiler için market ve eczane alışverişi - Son Dakika

KONYA Belediyeden 65 yaş üstü kişiler için market ve eczane alışverişi

7 saat önce

Belediyeden 65 yaş üstü kişiler için market ve eczane alışverişi KONYA'da Meram Belediyesi, 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağı nedeniyle, market ve eczane alışverişlerini yapıp, evlerine götürüyor.

Belediyeden 65 yaş üstü kişiler için market ve eczane alışverişi KONYA'da Meram Belediyesi, 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağı nedeniyle, market ve eczane alışverişlerini yapıp, evlerine götürüyor.

Meram Belediyesi, koronavirüs tedbiri nedeniyle evden çıkamayan 60 yaş üstü kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için dün ekip kurdu. 444 3 042 numaralı arayan yaşlılar market ve eczane ihtiyaçlarını belirtiyor. Ekipler sipariş edilen malzemeleri alıp, evine teslim ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından ekipler, işlerini daha da yoğunlaştırdı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kononavirüse tedbir amaçlı başlattıkları hizmetin hafta sonları da devam ettiğini belirterek. "'Kononavirasle mücadele konusunda 60 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmamaları ve virüs tehlikesi ile karşı karşıya kalmamaları adına market ve eczane ihtiyaçlarını karşılamada ve fatura ödemelerinde aracılık etmeye başlamıştık. İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağı kararının ardından talepler arttı. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen 60 yaş üstü vatandaşlarımız 444 3 042 numaralı telefonu arayacak, bizde bir öğlen bir de akşam olmak üzere günde iki kez ihtiyaçlarını onlara ulaştıracağız. Salgın bakımından risk gurubunda olan bu vatandaşlarımıza ihtiyaçlarının yanında kolonya ve koruyucu maskelerinide hediye edeceğiz. Biz bu noktada yük almaya hazırız. Yeter ki hemşehrilerimiz sokağa çıkmasın, virüs tehlikesi ile karşı karşıya gelmesin.? diye konuştu.

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KONYA Belediyeden 65 yaş üstü kişiler için market ve eczane alışverişi

Meram Belediyesi, Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:31 Kaynak: DHA

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