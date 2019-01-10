Konya Belediyenin Topladığı 'Kayıp Köpekler' İçin Soruşturma

Belediyenin topladığı 'kayıp köpekler' için soruşturmaKonya'nın Tuzlukçu ilçesinde, belediye ekiplerinin ilçe sakinlerinin şikayeti üzerine toplayıp, boş araziye bırakmak istediği 7 köpeğin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Belediyenin topladığı 'kayıp köpekler' için soruşturma



Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, belediye ekiplerinin ilçe sakinlerinin şikayeti üzerine toplayıp, boş araziye bırakmak istediği 7 köpeğin akıbeti belirsizliğini koruyor. Tuzlukçu Belediye Başkanı CHP'li Nurettin Akbuğa, toplanan köpekleri Konya'da barınağa götüreceklerini, hava şartları nedeniyle götüremedikleri için ilçe merkezinde doğaya bıraktıklarını ileri sürdü. Hayvanseverler köpeklerin hayatta olup olmadıklarını bilmediklerini söylerken, Tuzlukçu Kaymakamlığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.



Tuzlukçu Belediyesi ekipleri, 7 Ocak günü Koraşı ve Mevlütlü mahallelerinde oturan vatandaşların şikayeti üzerine 7 sokak köpeğini toplayıp, kamyonete koydu. Belediye görevlileri, iddiaya göre, Yunak ilçesi sınırları içinde köpekleri bölgedeki boş araziye bırakmak isterken, yoldan geçen veteriner, durumu fark edip tepki gösterdi. Diğer sürücüler de araçlarını durdurup, veterinere destek verdi. Kamyonetteki 1 köpeğin telef olduğu, 1 köpeğin de uyuşturucu iğneyle bayıltıldığı ileri sürüldü. Belediye görevlilerine tepki anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. İnternette görüntüleri izleyenler de belediye görevlilerine tepki gösterdi.



'BELEDİYENİN GÖREVİ HAYVANLARA BAKMAKTIR'



Olayı cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Yunaklı çiftçi Halil Zeki Buhurcu, yol kenarında araçların durduğunu görünce kaza olduğunu sanıp yardım için yanındakilerle birlikte araçtan indiğini belirtti. Veteriner ve zabıtanın tartıştığını gördüğünü belirten Buhurcu, şunları söyledi



Kamyonette 7 köpek vardı. İki köpek hareketsiz yatıyordu. Biz de veterinere destek olmaya başlayınca, zabıtalar olayı örtbas etmeye çalıştı. Köpekleri Konya'ya götüreceklerini söyledi. Ama bulundukları Yunak ilçe sınırıydı ve Konya'ya ters istikametteydi. Bizler Konya'ya gitmek için Tuzlukçu ilçesi tarafından geçiyoruz. Bizler tepki gösterip jandarmayı aradık. Jandarma görevlileri köpeklerin durumunu görünce, zabıtalara tepki gösterdi. O sırada belediye yetkilileri geldi. Jandarma tutanak hazırlayacağını söyledi. Sonra bizi oradan uzaklaştırdılar.



BELEDİYE BAŞAKANI KÖPEKLERİ İLÇE MERKEZİNDE DOĞAYA BIRAKTIK



Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa ise mahallenin koyunlarına saldırdığı şikayeti üzerine köpekleri toplayıp, Konya'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınağa götürmek istediklerini, hava şartları nedeniyle götüremeyince de ilçe merkezinde doğaya bıraktıklarını ileri sürdü.



Köpeklerin akıbeti belirsizliğini korurken, gelen tepkiler ve olayın basına yansıması üzerine Tuzlukçu Kaymakamlığı'nın da soruşturma başlattığı ifade edildi.



HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ



Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği Başkanı Gonca Cansoy, Bunu sadece Tuzlukçu Belediyesi yapmıyor. Birçok ilçe belediyesi bu tip şeyleri maalesef ki yapıyor. Bir yerden alıp, başka bir ilçeye bırakıyorlar. Onlara bakmak, onlarla ilgilenmek, onların tedavileriyle ilgilenmek zor geliyor herhalde. Tuzlukçu Belediyesi bu karda kışta, soğukta hayvanları bir dağın başına götürürken yakalandılar. İyi ki de yakalandılar. Hayvanların hali içler acısıydı. Oraya bırakılsaydı, başlarına her şey gelebilirdi. Bizim tek isteğimiz bu hayvanlar nereye gitti. Belediye başkanı, hayvanlara kendisinin baktığını söyledi. Ama birkaç arkadaşımız oraya gittiğinde hayvanlar ortada yoktu. Havyanlar muhtemelen tekrar araziye salınmış ya da başlarına bir şey gelmiş olabilir. Bu köpekler neredediye konuştu.



'KÖPEKLERİN HAYATTA OLUP OLMADIKLARINI BİLMİYORUZ'



Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli ise, bu hayvanların bir an önce barınağa getirilip bakıma alınması gerektiğini söyledi. Sürmeli, Tuzlukçu Belediye Başkanı ile konuştum, köpeklerin şikayet üzerine toplanıldığını söyledi.



'Köpekleri, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilecekti ama yollar kapalı olduğu için biz onları belediyenin bir yerinde saklıyoruz ve karınlarını doyuruyoruz' dedi. Ben de Tuzlukçu'daki bir vatandaştan rica ettim. Gidin sakladıkları, iyi bakıyoruz dedikleri, köpeklerin fotoğraflarını çekin diye. Şu ana kadar elimize köpeklerle ilgili bir fotoğraf ya da belge gelmedi. Köpeklerin hayatta olup olmadıklarını bilmiyoruz. Kaymakam Bey ile görüştük. O, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi. Dernek olarak Konya Valimizden talebimiz, Tuzlukçu Belediye Başkanı'ndan bu canları aldırıp, Büyükşehir Belediyesi barınağına teslim ettirilmesi. Bu bir insanlık, merhamet, vicdan görevidir dedi.

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