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Konya Berberler Odası'nın yeni başkan adayı Ateş Açıklaması - Son Dakika

Konya Berberler Odası'nın yeni başkan adayı Ateş Açıklaması

25.12.2021 14:25
Konya Berberler Odası'nın yeni başkan adayı Ateş Açıklaması

Ahmet Ateş, Konya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Ahmet Ateş, Konya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Bir restoranda düzenlediği toplantı ile başkanlığa adaylığını açıklayan Ahmet Ateş, seçilmesi halinde gerçekleştireceği proje ve hizmetleri, kentteki kuaför, berber ve basın mensuplarına anlattı.

"Önceliğimiz bay ve bayan kuaförlerinin odasının kurum olarak ayrılması, farklı yönetimlerle yönetilmesi olacak" diyen Ateş, tüm üyelerin istek ve sorunlarını dinlemek için "beyaz masa" kurulacağını söyledi.

Üyelerin istek ve şikayetlerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacaklarına işaret eden Ateş, "Konya'da her yıl Türkiye'nin en büyük berberler ve kuaförler fuarını düzenleyeceğiz. İhtiyaç sahibi üyelerimize sosyal yardım için ayrılan fonu genişleteceğiz. Mesleki çıraklık okullarında bulunan salonların okullar ile yapılan anlaşmayla geliştirilip daha iyi eğitim verilmesini sağlayacağız. Yapılan çalışmalar şeffaf olacak, tüm üyelerimiz dilediği zaman internet üzerinden ulaşabilecek." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ateş, Konya Berberler ve Kuaförler Odası'nın, diğer illerde yapılan fuarlara ve eğitimlere katılarak en iyi şekilde temsil edileceğinin altını çizerek, seçilmesi halinde, diğer illerde bulunan Konya Berberler ve Kuaförler odalarının başkanları ile yapılacak protokol kapsamında "kardeş oda" uygulamasına geçeceklerini anlatan Ahmet Ateş, şöyle konuştu:

"Konya'mızda düzenli yapılan mesleki fuarlara katılım sağlanacak ve üyelerimiz en iyi şekilde temsil edilecek. Belediyeler ve vergi dairesi gibi kurum ve kuruluşlar ile üyelerimizin yaşamış oldukları tüm sorunlarında Odamız, çözüm odaklı bir şekilde, üyelerimizin yanlarında olacak. SGK ve Bağ-Kur gibi kurumlarca üyelerimize emeklilik ve mevzuatları ile ilgili ücretsiz danışmanlık verilecek. KOSGEB destekleri ile ilgili bütün üyelerimiz haberdar edilecek ve üyelerimize ücretsiz danışmanlık sunulacaktır. İşveren ve personeller arasında yaşanan sorunların çözümünde üyelerimizin hep yanında olacağız. Eski meslektaşlarımızın zorluklar ile almış olduğu birlik binasındaki mevcut büromuz tekrar üyelerimizin hizmetine sunulacaktır. Odamıza ait sosyal tesis kuracağız, sosyal tesisimizde kadınlar lokali ve erkekler lokaliyle gerekli hizmetleri sunacağız."

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Ahmet Ateş, Türkiye, Berber, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Berberler Odası'nın yeni başkan adayı Ateş Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya Berberler Odası'nın yeni başkan adayı Ateş Açıklaması - Son Dakika
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