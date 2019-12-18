Konya Beşir Derneği Tatköy Mahallesi'nde yardım paketi dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya Beşir Derneği Tatköy Mahallesi'nde yardım paketi dağıttı - Son Dakika

Konya Beşir Derneği Tatköy Mahallesi'nde yardım paketi dağıttı

6 saat önce

Konya Beşir Derneği, Tatköy Mahallesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıttı.

Konya Beşir Derneği Tatköy Mahallesi'nde yardım paketi dağıttı, System.String[]

Konya Beşir Derneği, Tatköy Mahallesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıttı.

Beşir Derneği Konya Şubesi'nin Kurumsal İletişim Sorumlusu Adnan Kıcık, dernek olarak yardımlarını her kesime ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi çocukları mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden Kıcık, "Tatköy Mahallesi'nden gelen talep üzerine dernek olarak bot, mont, çorap, okul çantası, defter ve kalemden oluşan yardım paketlerini ihtiyaç sahibi ailelerinin çocuklarına vererek yüzlerini güldürmeyi başardık. Bu dağıtımda bizleri yalnız bırakmayan gönüllü bağışçılarımıza ve emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim." dedi.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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