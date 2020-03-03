Konya beyşehir'de idlib şehitleri için yürüyüş - Son Dakika
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Konya beyşehir'de idlib şehitleri için yürüyüş

6 saat önce

Beyşehir'de İdlib şehitleri için yürüyüşKONYA'nın Beyşehir ilçesinde vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit düşen askerler için yürüyüş yaptı.

Beyşehir'de İdlib şehitleri için yürüyüş

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit düşen askerler için yürüyüş yaptı.

Sosyal medya üzerinden bir araya gelip Anıt Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla İdlib'te şehit olan askerler için yürüdü. Köprübaşına kadar devam eden yürüyüş İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Yürümekte güçlük çeken Türkan Harmankaya'nın da sloganlar atarak elektrikli üç tekerli bisikletiyle yürüyüşe katılması dikkat çekti.

Konya beyşehir'de idlib şehitleri için yürüyüş

Beyşehir, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:38 Kaynak: DHA
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