Konya beyşehir'de kaçak balık avlayan 2 kişiye 73'er bin lira para cezası - Son Dakika
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Konya beyşehir'de kaçak balık avlayan 2 kişiye 73'er bin lira para cezası

7 saat önce

Beyşehir'de kaçak balık avlayan 2 kişiye 73'er bin lira para cezasıKONYA'da Beyşehir Gölü'nde elektro şok cihazıyla 4 sazan balığı avlayan 2 kişiye 73'er bin 747 lira para cezası uygulandı.

Beyşehir'de kaçak balık avlayan 2 kişiye 73'er bin lira para cezası

KONYA'da Beyşehir Gölü'nde elektro şok cihazıyla 4 sazan balığı avlayan 2 kişiye 73'er bin 747 lira para cezası uygulandı.

Bugün, sabah saatlerinde Beyşehir Gölü'nde elektro şok cihazıyla balık avlandığı ihbarı üzerine Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Milli Parklar 8'nci Bölge Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su ürünleri ekipleri harekete geçti. Ekipler ihbarın belirtildiği Karadiken Mahallesi Avlak Sahası'na gittiklerinde, sazlıklar arasında bir aracın lastik izine rastladı. İzleri takip eden ekipler sazlıklar arasına gizlenilmiş kamyonete ulaştı. O sırada ekipleri geldiğini gören D.A., aracına binin kaçmak istedi. Ekipleri kamyoneti durdurup D.A.'yı yakaladı. Bu sıra yanındaki F.U koşarak kaçmak isterken kısa süren kovalama sonucuyakalandı. Çevrede yapılan araştırmada da sazlıklar içinde kano, göle elektrik vermek için kullanılan kepçe ve kabloları, akü, 4 tane yaklaşık 25 kiloluk sazan balığı ele geçirildi. 2 kişiye Çevre Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından 73'er bin 747 lira para cezası uygulandı. Yetkililer, gölde otla hariç avlanmak isteyenlere aynı para cezasının uygulanacağını belirtti.

Konya beyşehir'de kaçak balık avlayan 2 kişiye 73'er bin lira para cezası

Beyşehir, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:46 Kaynak: DHA
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