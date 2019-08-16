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KONYA Beyşehir'de kaçak tabanca operasyonu

43 dakika önce

Beyşehir'de kaçak tabanca operasyonuKonya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda beyaz eşya servisinde kullanılan kamyonet kasasındaki buzdolabı yanı ile ayakkabı kutusu içinde 1'i kurusıkı olmak üzere 15 kaçak tabanca ele geçirildi.

Beyşehir'de kaçak tabanca operasyonu
Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda beyaz eşya servisinde kullanılan kamyonet kasasındaki buzdolabı yanı ile ayakkabı kutusu içinde 1'i kurusıkı olmak üzere 15 kaçak tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesi Bademli Mahallesi'nde oturan D.Ö.'nün kaçak tabanca üretip, sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma, D.Ö.'yü gözaltına aldı. Yapılan aramada ise beyaz eşya servis aracı olarak kullanılan kamyonetin kasasında yüklü buzdolabının yanında ve ayakkabı kutusu içinde 1'i kurusıkı olmak üzere 15 tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ile evde 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Soruşturma sürüyor.
Jandarma, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:30 Kaynak: DHA
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