Konya beyşehir gölü'nde, boy limitinin altında balık avlayanlara para cezası-2 - Son Dakika

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Konya beyşehir gölü'nde, boy limitinin altında balık avlayanlara para cezası-2
6 saat önce
KONYA Beyşehir Gölü'nde, boy limitinin altında balık avlayanlara para cezası-2.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:37 Kaynak: DHA
KONYA Beyşehir Gölü'nde, boy limitinin altında balık avlayanlara para cezası-2
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