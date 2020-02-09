Konya beyşehir gölü'nde, boy limitinin altında balık avlayanlara para cezası-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya beyşehir gölü'nde, boy limitinin altında balık avlayanlara para cezası-2 - Son Dakika

Konya beyşehir gölü'nde, boy limitinin altında balık avlayanlara para cezası-2

6 saat önce

KONYA Beyşehir Gölü'nde, boy limitinin altında balık avlayanlara para cezası-2.

KONYA Beyşehir Gölü'nde, boy limitinin altında balık avlayanlara para cezası-2

Konya beyşehir gölü'nde, boy limitinin altında balık avlayanlara para cezası-2

Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:37 Kaynak: DHA
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