KONYA Beyşehir Gölü, su altı dalış turizmine açılacak - Son Dakika

KONYA Beyşehir Gölü, su altı dalış turizmine açılacak

Beyşehir Gölü, su altı dalış turizmine açılacakKONYA'da, Beyşehir Gölü'nün su altı dalış turizmine açılması için uzman ekip, dalış yapıp incelemelerde bulundu.

Beyşehir Gölü, su altı dalış turizmine açılacak

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KONYA'da, Beyşehir Gölü'nün su altı dalış turizmine açılması için uzman ekip, dalış yapıp incelemelerde bulundu. Araştırma ekibi koordinatörü dalış eğitmeni Murat Tayfun Altunsay, bölgenin coğrafi yapısını ve su altı güzelliklerini incelediklerini belirterek, 'İleriki tarihlerde inşallah Beyşehir Gölü'nü su altı aktiviteler açısından ünlü bir turizm merkezi haline getirmeye uğraşacağız" dedi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan 653 kilometrekare alana sahip Beyşehir Gölü, balıkçılığın yanı sıra turizmle de bölgesine hitap etmeye başladı. Göldeki yat turları ve Karaburun plajıyla bölge halkına deniz keyfi yaşatan gölde, su altı sporları da yapılabilecek. Bunun için de Beyşehir Belediyesi öncülüğünde su altı sporlarının yapılıp, yapılamayacağı konusunda 6 kişilik dalış ekibi inceleme yaptı. 2 gün süren su altı araştırmalarında, su altı sporlarına uygun olan yerler belirlendi. Belirlenen yerlerin video ve fotoğrafları çekildi.

Araştırma ekibinin koordinatörü dalış eğitmeni Murat Tayfun Altunsay, Beyşehir Gölü'nün Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da su altı spor severleri ağırlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Altunsay, şunları söyledi:

"Bölgenin coğrafi yapısını ve su altı güzelliklerini inceledik. Arşivlemek için video ve fotoğraflarla kaydettik. Bunları yerel yöneticilerle değerlendireceğiz. Nasıl bir program yapabiliriz ve kazanımlar sağlayabiliriz buna bakacağız. İleriki tarihlerde inşallah Beyşehir Gölü'nü su altı aktiviteler açısından ünlü bir turizm merkezi haline getirmeye uğraşacağız. Burası, doğal güzelliğinin yanı sıra da su altındaki güzellikleriyle de kendini bence ispatlamış bir bölgedir. Su altında görüş gayet iyi ve su kesinlikle bulanık değil. Gerçekten coğrafya çok güzel ve Konya'da deniz vazifesi gören bir yer olması ekstra keyif verici ve bunun kıymetini bilmek gerektiğini düşünüyorum."

Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA Beyşehir Gölü, su altı dalış turizmine açılacak - Son Dakika
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