Konya beyşehir gölünde balık avlamak için kaçak tekne ve elektroşok cihazı ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya beyşehir gölünde balık avlamak için kaçak tekne ve elektroşok cihazı ele geçirildi - Son Dakika

Konya beyşehir gölünde balık avlamak için kaçak tekne ve elektroşok cihazı ele geçirildi

6 saat önce

Beyşehir Gölünde balık avlamak için kaçak tekne ve elektroşok cihazı ele geçirildi KONYA ve Isparta sınırları içinde yer alan Beyşehir Gölü'nde jandarma ve beraberindeki ekiplerin yaptığı baskında sazlıklar arasında kaçak olarak balık almada kullanılacak olan tekne ile elektroşokta...

Beyşehir Gölünde balık avlamak için kaçak tekne ve elektroşok cihazı ele geçirildi KONYA ve Isparta sınırları içinde yer alan Beyşehir Gölü'nde jandarma ve beraberindeki ekiplerin yaptığı baskında sazlıklar arasında kaçak olarak balık almada kullanılacak olan tekne ile elektroşokta kullanılan mazlemeler ele geçirildi. Beyşehir İlçe Jandarma Komunatlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Gölü'nen Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Kıyakdede Mahallesi'ndeki sazlık alanda kaçak av yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine tekneyle ihbar edilen adrese giden ekipler sazlık arasında balık almada kullanılacak olan tekne ile elektroşokta kullanılan mazlemeler ele geçirdi. Ekipler, malzemelere el koyarken, kim tarafından bırakıldığını tespit etmek içinde çalışma başlattı.

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Konya beyşehir gölünde balık avlamak için kaçak tekne ve elektroşok cihazı ele geçirildi

Beyşehir, Jandarma, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:18 Kaynak: DHA
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