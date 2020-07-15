KONYA BİLGİSAYAR YAZILIMCISI GENÇ, KORONAVİRÜSLE MÜCADELE ETMEK İÇİN CEP TELEFONU UYGULAMASI... - Son Dakika

KONYA BİLGİSAYAR YAZILIMCISI GENÇ, KORONAVİRÜSLE MÜCADELE ETMEK İÇİN CEP TELEFONU UYGULAMASI...

KONYA'da bilgisayar programı yazılımcısı Hasan Korkmaz (25), koronavirüsle mücadeleyle ilgili 'VYRUS' adını verdiği cep telefonu uygulaması geliştirdi.

KONYA'da bilgisayar programı yazılımcısı Hasan Korkmaz (25), koronavirüsle mücadeleyle ilgili 'VYRUS' adını verdiği cep telefonu uygulaması geliştirdi. Korkmaz, uygulamayı cep telefonuna indiren kişilerin, sisteme koronavirüs belirtilerini gösterdiğine dair bilgi girmeleri halinde, uygulamayı kullananların birbirlerine 6 metre kadar yaklaştığında, bu kişilerin birbirlerini tanımasına gerek kalmadan yazılım sayesinde telefonlarının birbirleriyle eşleşip, uyarı bildirimi gönderdiğini söyledi. Korkmaz, "Sadece koronavirüs değil başka hastalıklarla ilgili de kullanıcılar bilgilendirilebiliyor ve bu kişiler ona göre önlemlerini alabiliyor. Tamamen yerli imkanlarla yapılan bir uygulamadır."dedi.

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Almanya'da doğup büyüyen Hasan Korkmaz, ülkede koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine Konya'ya gelerek, yazılım firmasında arkadaşlarıyla birlikte virüsle mücadeleyle ilgili cep telefonu uygulaması üzerinde çalışma başlattı. Yaklaşık 4.5 ay süren çalışmanın ardından 'VYRUS' adını verdiği cep telefonu uygulaması geliştirdi. Uygulama sayesinde virüslü kişilerle temasa geçilmesinin önlenmesini amaçladığını ifade eden Korkmaz, şunları söyledi:

"Bu uygulamayı insanlık için yaptık. Almanya'da koronavirüs başladıktan sonra bunun hakkında biraz okudum ve tedirgin oldum. Sonra aklıma bir fikir geldi. Günümüzde herkes cep telefonu kullanıyor. Uygulamayı kullanan kişiler birbirlerine yakınlaştığında program bunu kayıt altına alsa ve hasta olan birisi bu programı kendisindeki belirtileri girdiğinde, kullanıcılara bir bildirim yollasa ve o kişiyle etkileşim haline giren kişilerde virüsü başkalarına bulaştırmamak için önlemini alsa diye düşündük. Biz bunu düşündüğümüzde dünyada böyle bir şey yoktu. Bunu yapmaya karar verdik ve Türkiye'ye geldik. Şu an kullanıma hazır bir uygulama haline geldi. Uygulamayı sürekli güncelleyerek daha iyisini yapmaya çalışıyoruz."

HER HASTALIK İÇİNDE KULLANILABİLECEK BİR UYGULAMA

Uygulamanın sadece koronavirüs değil diğer hastalıklar içinde kullanılabileceğini belirten Korkmaz, "Bu uygulayı koronavirüs için düşündük ama farkettik ki tek koronayla değil, birçok hastalık içinde bu uygulama kullanılabilir. Uygulamaya girerek hastalığını girdiğiniz zaman, diğer temas ettikleriniz tanıdığınız veya tanımadığınız kişiler olsun bunlara bir mesaj gider. Bu korona olabilir veya basit bir gripte olabilir. Önemli olan kişilerin bu hastalıktan haberdar olması ve hastalığı başkasına bulaştırmaması. Uygulama kullananların birbirlerine 6 metre kadar yaşlaştığında bu kişilerin birbirlerini tanımasına gerek yok, uygulamadaki yazılım sayesinde telefonlar birlirlerini eşleştiriyor. Bu kişilerden herhangi birinin 18 gün içerisinde kendisinde koronavirüs belirtilerini gösterdiğine dair bir bilgi paylaştığında bu eşleşen kişilere bir bildirim gidiyor. Şuanda uygulamayı binin üzerinde kişi kullanıyor. Bu sayı gün geçtikçe artıyor. Kullanıcılar uygulamayı sevmeye başladı. Bize olumlu geri dönüşler oldu. Türk vatandaşlarımızda bize güzel destek verdi. Sadece Türkiye'ye değil bunu dünyaya yaymak istiyoruz. Günümüzde birçok uygulama devleri var. Bizim onlardan bir eksiğimiz yok. Bunları bizde yapabiliriz."diye konuştu.

Hasan Korkmaz, Almanya, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA BİLGİSAYAR YAZILIMCISI GENÇ, KORONAVİRÜSLE MÜCADELE ETMEK İÇİN CEP TELEFONU UYGULAMASI... - Son Dakika
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