Konya Bilim Merkezi 2019'da 350 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika

Türkiye'nin TÜBİTAK tarafından desteklenen ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi 2019 yılında 350 bin ziyaretçiyi ağırladı. 2014 yılında hizmete açıldığı günden beri 1,6 milyon ziyaretçiye kapılarını açan Konya Bilim Merkezi, gelişerek büyümeye devam ediyor.



Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi, 2019 yılında dünyadan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi'nin hizmet vermeye başladığı ilk günden bu yana önemli organizasyonlara ev sahipliği yaparak bilim meraklılarının ve öğrencilerin akınına uğradığını söyledi. Bilimin toplumun her kademesine ulaşması ve gündelik hayatta yer edinmesi için yapılan etkinliklerle Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağladıklarını kaydeden Başkan Altay, Konya Bilim Merkezi'nin 2019 yılında 350 bin, 2014'ten bu yana ise 1,6 milyon bilim meraklısına kapılarını açtığını dile getirdi.



Şehrin sembollerinden oldu



Bilimsel sergilerin ve etkinliklerin yanında planetaryumu, gözlem kulesi, kütüphanesi, toplantı salonları bulunan, bilim kampları ile öğrencilere eğitimler veren Konya Bilim Merkezi, şehrin sembollerinden biri haline geldi. Konya Bilim Merkezi 2019 yılında 150 bin ziyaretçiyi ağırladığı 7. Konya Bilim Festivali ile birlikte Astronomi Festivali, Türkiye Geneli Sosyal Bilimler Makale Yarışması, 23 Nisan Engelsiz Bilim Şenliği, TÜBİTAK işbirliği ile Havacılık ve Uzay Şenliği, CERN işbirliği ile Masterclass Eğitimi, Yaz, Kış ve Ara Tatil Bilim Kampları, Ulusal Eğitim Robotları Yarışması, Kuantum Drive, AutoDesk Tasarım eğitim kampları düzenledi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde okul döneminde her gün bine yakın öğrenciye gezi programı, atölye laboratuvar eğitimleri ve planetaryum gösterimleri yapılan merkezde bilimsel etkinlik faaliyetleri artarak devam ediyor. Konya'nın turistik destinasyonları arasında önemli bir yer edinen Konya Bilim Merkezi, çevre illerden gelen ziyaretçileri de farklı programlarla ağırladı. Ülkemizin önde gelen bilim insanları Konya Bilim Merkezinde düzenlenen bilim söyleşilerine katıldı. Hafta sonları farklı temalarla aile etkinlerinin devam ettiği Konya Bilim Merkezi ziyaretçilerini sürekli yenilenen etkinliklerle ağırlamaya devam ediyor. - KONYA