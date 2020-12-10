Konya Bilim Merkezi'nde "Afet Farkındalık Sergisi" - Son Dakika

Konya Bilim Merkezi'nde "Afet Farkındalık Alanı" oluşturuldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı tarafından "Afet Farkındalık Alanı" oluşturuldu.

Türkiye'nin deprem riski yüksek olan bir ülke olmasının yanında sel, toprak kayması, çığ gibi diğer doğa kaynaklı afetlere de maruz kalması nedeniyle, afet riskinin yönetilmesi, afet bilincinin artırılması ve hazırlıklı olma faaliyetlerinin toplumsal katılım ve sürdürülebilirlik kapsamında ön plana çıkması için açılan sergi, 17 farklı alandan oluşuyor.

"Afet Farkındalık Alanı"nda hortum, deprem, tsunami, sel, çığ, yangın gibi afetler ele alınırken, bu afetlerin oluşum sebepleri sergi düzenekleriyle ziyaretçilere aktarılarak farkındalık oluşturuluyor.

Her yaş grubuna hitap eden sergide ziyaretçiler, doğal afetleri daha yakından tanıma fırsat buluyor.

"Afet Farkındalık Sergisi" pandemi tedbirleri kapsamında hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.