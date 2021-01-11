Konya Bilim Merkezi'nde "Fosil-Taş-Mineral Sergisi" açıldı - Son Dakika

Konya Bilim Merkezi'nde "Fosil-Taş-Mineral Sergisi" açıldı

11.01.2021 14:55
Konya Bilim Merkezi'nde

Konya Bilim Merkezi'nde "Fosil-Taş-Mineral Sergisi" açıldığı bildirildi.

Konya Bilim Merkezi'nde "Fosil-Taş-Mineral Sergisi" açıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Konya Bilim Merkezi'nde, milyonlarca yıl önce yaşamış deniz canlılarına ait fosil örneklerinden oluşan fosil, taş ve minerallerin sergilenmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, sergide, Taşkent ve Hadim'in çeşitli bölgelerinde yapılan arazi çalışmaları neticesinde milyonlarca yıl önce bu bölgelerde yaşamış deniz canlılarının fosil örnekleri ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden elde edilen denizel fosil türleri yer aldığı ifade edildi.

Konya'nın zengin doğal yapısının uzman ekipler tarafından Konya Bilim Merkezi'ne taşınarak sergilendiği kaydedilen açıklamada, ziyaretçilerin bu alanda farklı fosil örneklerini, mineralleri ve çeşitli bölgelerden toplanmış fosil örneklerini gözlemleyebileceği bildirildi.

Konya Bilim Merkezi, pandemi tedbirleri kapsamında hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Konya, Fosil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Bilim Merkezi'nde 'Fosil-Taş-Mineral Sergisi' açıldı - Son Dakika


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