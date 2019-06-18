Konya Bilim Merkezi'nden Yaz Bilim Kampları

Konya Bilim Merkezi, öğrencilerin yaz tatilini bilimsel etkinliklerle iç içe geçirmesi için Temmuz ve Ağustos aylarında 5-13 ve 13-18 yaş arası öğrencilere yönelik Bilim ve Teknoloji Kampları düzenliyor.

Konya Bilim Merkezi, öğrencilerin yaz tatilini bilimsel etkinliklerle iç içe geçirmesi için Temmuz ve Ağustos aylarında 5-13 ve 13-18 yaş arası öğrencilere yönelik Bilim ve Teknoloji Kampları düzenliyor.



Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi, öğrencilerin yaz tatilini bilimsel etkinliklerle iç içe geçirmesi için Yaz Bilim Kampları düzenliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi'nin yaz döneminde öğrencilere bilim kampları ile katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi.



Konya Bilim Merkezi'nin planetaryumu, bilimsel sergileri, toplantı salonları, astronomi günleri, Bilim Festivali, ulusal ve uluslararası birçok etkinliklerle Konya'nın cazibe merkezlerinden ve yeni sembollerinden biri olduğunu belirten Başkan Altay, bu yaz dördüncü kez düzenlenecek Bilim ve Teknoloji Kampları'nın farklı temalarda dolu içeriklerle 5-13 ve 13-18 yaş arası öğrencileri ağırlayacağını ifade etti. Kampların çocukların ve gençlerin bilimsel gelişimine katkı sağladığını kaydeden Başkan Altay, "Konya Bilim Merkezimizde 2019 Yaz Bilim ve Teknoloji Kampları için Mühendislik ve Tasarım, Robotik ve Kodlama, Astronomi ve Uzay temalarıyla katılımcılar için yeni içerikler oluşturuldu. Üreten ve girişimci çocuklar için 21. yüzyıl teknolojilerini sadece kullanmayı değil; gerçek yaşamı tecrübe edecekleri etkileşimli ortamlarda eğitim programlarına katılmalarına olanak sağlıyoruz. Bütün velileri çocuklarını bilim kamplarına kayıt yaptırmaya davet ediyorum" dedi.



Temmuz ve Ağustos aylarında ikişer haftalık periyotlar halinde öğrencileri ağırlayacak Konya Bilim Merkezi Yaz Bilim Kampları ile ilgili detaylı bilgiye www.kbm.org.tr adresinden ulaşılabiliyor. - KONYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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