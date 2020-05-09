Konya Bilim Merkezi sanal tur ile gezilebilecek - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyarete kapalı olan Konya Bilim Merkezi, sanal tur uygulaması ile keşfedilebiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın, bilim meraklılarına Bilim Merkezi'ni sanal ortamda detaylı şekilde inceleme imkanı verdiği belirtildi.

Konya Bilim Merkezi'nin, Kovid-19 sürecinde evlerinde olan bilim meraklıları için "Evde Bilimle Kal" isimli bilimsel içerikler de hazırlayarak, Büyükşehir Belediyesinin YouTube kanalı üzerinden yayınladığı anımsatılan açıklamada, merkezin, sanal tur uygulaması ile vatandaşların erişimine açıldığı aktarıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulama, ziyaretçilerin bilgisayarlarının fare ve klavyelerini kullanarak Bilim Merkezi'nin içindeymiş gibi detaylı şekilde incelemelerine olanak sağlıyor. Bilim Merkezi'ni sanal ortamda ziyaret edenler, Genel Alanlar, Bilimin Sultanları, Atık Kazanı, Vücudumuz, Dünyamız, Evrenimiz, Yeni Ufuklar, Temel Adımlar, Atölye ve Laboratuvarlar, Astrosanat Atölyesi, Bilim Çocuk Kütüphanesi, Konferans Salonları, Planetaryum, Bistlab'ın detaylarını inceleyebiliyor. Konya Bilim Merkezi'nin sanal tur uygulamasına www.kbm.org.tr adresinden ulaşılabiliyor."