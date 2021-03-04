Konya Bilim Merkezinde AFAD farkındalık alanı açıldı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi'nde AFAD Farkındalık alanı açıldı.

Konya Bilim Merkezi'ndeki açılışa Vali Vahdettin Özkan, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, AFAD Eğitim Daire Başkanı Nalan Aydın ve davetliler katıldı. 450 metrekare alanda açılan AFAD Farkındalık alanı, uygulama içerikli deneyler, simülasyonlar ve çeşitli oyunlarla afetleri tanıtmak, nedenlerini öğretmek ve afetlerden korunma önlemlerini göstermek amacıyla oluşturuldu. Alan hissedilir yüzeyler, sesli anlatım özellikleri ve işaret dili ile erişilebilir bir özellik kazandı. Alanda kullanılan setlerin projesi, tasarımı ve uygulaması yerli imkanlarla yapıldı. AFAD Farkındalık alanında Fırtına, Girdap, Hortum, Tsunami ve Sağlam Yapı Simülatörleri, Sel, Çığ ve Rezonans Deneyleri Alanları, Fay Hattı, Afet ve Acil Durum Çantası, Siren-Uyarı İşaretleri, Tehlike Avı, Acil Arama, Fay Hatları Oyun Alanları, Artırılmış Gerçeklik Platformu, İnteraktif Türkiye Haritası, Deprem Büyüklükleri, Afet Bilgilendirme Panosu, Toplanma Alanları Kiaskosu, AFAD Film Gösterim alanı olan Planetaryum alanları yer alıyor. Afetler hakkında bilgi vermesi açısından ülkemizde ilk olarak üretilen ve Planetaryuma özel hazırlanan AFAD animasyon filmi de proje ile birlikte gösterime girdi. Filmde depremlerin oluşum sebepleri ve depremlerden korunma yöntemleri ayrıntılı olarak anlatıldı. - KONYA