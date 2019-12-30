Konya Bilim Merkezinde 'Akıllı Şehir Hackathon' etkinliği yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya Bilim Merkezinde 'Akıllı Şehir Hackathon' etkinliği yapıldı - Son Dakika

Konya Bilim Merkezinde 'Akıllı Şehir Hackathon' etkinliği yapıldı

6 saat önce

Konya Bilim Merkezi, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla Akıllı Şehir Uygulamaları üzerine hackathon etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Konya Bilim Merkezinde 'Akıllı Şehir Hackathon' etkinliği yapıldı, System.String[]

Konya Bilim Merkezi, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla Akıllı Şehir Uygulamaları üzerine hackathon etkinliğine ev sahipliği yaptı.


Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezinde şehrin gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler gerçekleştiriyor. Bilim Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi iş birliğiyle Akıllı Şehir Uygulamaları üzerine gerçekleştirilen hackathon etkinliğinde lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 100'e yakın katılımcı 40 takım halinde yarıştı. Programa katılan gençler, şehir yaşamına yönelik problemleri tespit etmeye ve bu problemlere yenilikçi ve teknolojik çözüm fikirleri üretmeye çalıştı. Şehir dışından da katılımcıların olduğu etkinlikte, jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede 40 proje arasından dereceye giren ilk 3 projeye para ödülü verildi.


Programda Necmettin Erbakan Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken, Akıllı Şehir Kavramı ile ilgili konuşma yaparken, Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Harun Yiğit, Büyükşehir Belediyesinin Akıllı Şehir Uygulamaları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.


Hackathon; bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, arayüz tasarımcıları ve proje yöneticileri de dahil olmak üzere katılanların yoğun bir şekilde yazılım projelerinin geliştirilmesi amacıyla diğer takımlar ile rekabet içerisinde bulunduğu etkinlik olarak biliniyor. - KONYA

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı
Otomobilin çarptığı bisikletli öğrenci hayatını kaybetti Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı Liseli genç, oto kiralama şirketi sahibi bir adamdan taciz iddiasıyla şikayetçi oldu

Son Dakika Haberleri
19:06 Ağrı'da yoğun sis - Son Dakika
19:06 Cezaevinden izinli çıkıp eşini 20 yerinden bıçakladı - Son Dakika
19:06 Çubuk Belediyesi'nden yerli otomobile destek - Son Dakika
19:05 Suriye sınırındaki 48 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
19:05 Katil, doktorun kayınvalidesinin de başına silah dayayıp tetik düşürmüş - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika
18:30 Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 19:10:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya Bilim Merkezinde 'Akıllı Şehir Hackathon' etkinliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]