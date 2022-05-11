Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başlıyor - Son Dakika

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce 14'üncüsü düzenlenen "Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" 20-30 Mayıs'ta Konya'da başlayacak.

DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", yurt dışından ve Türkiye'den Türkçe tiyatro yapan önemli tiyatro gruplarını Konya'da ağırlayacak.

Festival kapsamında, 20 Mayıs'ta, katılımcı ekiplerin Atatürk Anıt Alanı'ndan Konya Valiliği'ne kortej yürüyüşü yapılacak.

Açık Hava Sahnesi'nde, saat 19.00'da, D. Tanasoğlu Adına Gagauz Milli Tiyatrosu dans gösterisi sunacak, Kazakistan Cumhuriyeti Nur Sultan Akimat Zhastar Tiyatrosu açılış konseri verecek.

Festivalin açılışı, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Profesyonel" adlı oyunla, 20 Mayıs'ta saat 20.30'da Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Yurt dışından Türkçe tiyatro yapan ülkeleri destekleyerek Konyalı tiyatroseverlerle buluşturma özelliği taşıyan festival için Kosova, Azerbaycan, Gagauz Yeri, Hollanda ve Kazakistan Tiyatroları Konya'ya gelecek.

Festivalde, İstanbul Devlet Tiyatrosu "Profesyonel", Kosova Sanat Tiyatrosu "Parkta Güzel Bir Gün", Azerbaycan Devlet Yuğ Tiyatrosu "Palyaço Z", D. Tanasoğlu Adına Gagauz Milli Tiyatrosu "Körlerin Dünyası", Kazakistan Devlet Kukla Tiyatrosu "Macbeth", Van Devlet Tiyatrosu "Geçmişten Gelen Kadın", Hollanda NY Prodüksiyon "Yerli Yersiz", Kazakistan Nur-Sultan Akimat Zhastar Tiyatrosu "Hırçın Kız" adlı oyunlarla tiyatroseverlerle buluşacak.

Konya Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı öğretim üyeleri ve öğrencileri 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da, Kazakistan Nur-Sultan Akimat Zhastar Tiyatrosu ise 22 Mayıs Pazar günü saat 21.20'de Açık Hava Sahnesi'nde konser verecek.

Türkiye'den 2, yurt dışından 6 olmak üzere toplam 8 farklı oyun ve 11 temsil ile seyirciyi buluşturacak festival, 30 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.