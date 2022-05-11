Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başlıyor

11.05.2022 18:32
Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başlıyor

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce 14'üncüsü düzenlenen "Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" 20-30 Mayıs'ta Konya'da başlayacak.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce 14'üncüsü düzenlenen "Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" 20-30 Mayıs'ta Konya'da başlayacak.

DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", yurt dışından ve Türkiye'den Türkçe tiyatro yapan önemli tiyatro gruplarını Konya'da ağırlayacak.

Festival kapsamında, 20 Mayıs'ta, katılımcı ekiplerin Atatürk Anıt Alanı'ndan Konya Valiliği'ne kortej yürüyüşü yapılacak.

Açık Hava Sahnesi'nde, saat 19.00'da, D. Tanasoğlu Adına Gagauz Milli Tiyatrosu dans gösterisi sunacak, Kazakistan Cumhuriyeti Nur Sultan Akimat Zhastar Tiyatrosu açılış konseri verecek.

Festivalin açılışı, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Profesyonel" adlı oyunla, 20 Mayıs'ta saat 20.30'da Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Yurt dışından Türkçe tiyatro yapan ülkeleri destekleyerek Konyalı tiyatroseverlerle buluşturma özelliği taşıyan festival için Kosova, Azerbaycan, Gagauz Yeri, Hollanda ve Kazakistan Tiyatroları Konya'ya gelecek.

Festivalde, İstanbul Devlet Tiyatrosu "Profesyonel", Kosova Sanat Tiyatrosu "Parkta Güzel Bir Gün", Azerbaycan Devlet Yuğ Tiyatrosu "Palyaço Z", D. Tanasoğlu Adına Gagauz Milli Tiyatrosu "Körlerin Dünyası", Kazakistan Devlet Kukla Tiyatrosu "Macbeth", Van Devlet Tiyatrosu "Geçmişten Gelen Kadın", Hollanda NY Prodüksiyon "Yerli Yersiz", Kazakistan Nur-Sultan Akimat Zhastar Tiyatrosu "Hırçın Kız" adlı oyunlarla tiyatroseverlerle buluşacak.

Konya Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı öğretim üyeleri ve öğrencileri 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da, Kazakistan Nur-Sultan Akimat Zhastar Tiyatrosu ise 22 Mayıs Pazar günü saat 21.20'de Açık Hava Sahnesi'nde konser verecek.

Türkiye'den 2, yurt dışından 6 olmak üzere toplam 8 farklı oyun ve 11 temsil ile seyirciyi buluşturacak festival, 30 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başlıyor
Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başlıyor
Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başlıyor
Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başlıyor

YORUMLAR
500
Konya'da Engelliler Haftası etkinlikleri Konya'da Engelliler Haftası etkinlikleri Konya Devlet Tiyatrosu 'Yanlış Pencere' adlı oyunu sahneleyecek Konya Devlet Tiyatrosu 'Yanlış Pencere' adlı oyunu sahneleyecek

Devlet Tiyatroları, Tiyatro, Mayıs, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:27 Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan şaşırtan paylaşım: Ciddi kaygı duyuyoruz
18:26 Nazi askerinin günlüğünü okuyan define avcıları, Hitler'in 4 tonluk altın hazinesini buldu!
18:15 Terra Luna dibi gördü, yatırımcıları mağdur!
17:38 Gezginlerin ilk tercihi! Ejder Turizm, gidilmeyen rotaların adresi olmaya devam ediyor!
17:37 Özdağ, ortaya atılan kaset iddiası hakkında çok sert konuştu: Ben bekarım. Sayın Akşener'e Netflix'i öneriyorum
17:35 Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Sözcüsü: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
17:26 Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 18:41:05. #1.13#
SON DAKİKA: Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement