KONYA BİNALARIN KAPILARINI ÇALAN 2 KİŞİ YAKALANDI
2 saat önce
Konya'da bir apartman ve bir iş merkezinin kapısı ile bir dorsenin kapağını çalan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:08 Kaynak: DHA
'da bir apartman ve bir iş merkezinin kapısı ile bir dorsenin kapağını çalan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Konya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, son 5 gün içerisinde kent merkezindeki bir apartman ve bir iş merkezinin giriş kapısı ile bir dorsenin kapağının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis
, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kapıların yüklendiği aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, şüpheli Sinan T.'yi (24) gözaltına aldı.
'KAPILARI BEN ÇALMADIM, ARKADAŞIM ÇALDI'
Sinan T. polisteki ifadesinde, Kapıları ben çalmadım. Yakup isimli arkadaşım çaldı. O çaldıktan sonra beni yardıma çağırdı. Benim arabayla kapıları taşıdık. Sonrada sattık. Yakup da bana para verdi dedi. Sinan T.'nin verdiği isim ve eşkal doğrultusunda çalışmalarını sürdüren polis, Yakup B.'yi de (39) Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalayarak gözaltına aldı. Yakup B., gazetecilerin Binaların kapılarını neden çaldınız sorusuna şaşırıp, Kapıları mı Kapıları ben çalmadım. Başkasının yanında gittim ben dedi. Polisteki sorguları tamamlanan her iki şüphelide adliyeye sevk edildi.
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