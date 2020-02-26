Konya binanın çatısı yandı - Son Dakika
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Konya binanın çatısı yandı

6 saat önce

Binanın çatısı yandı KONYA'da müstakil 2 katlı evin çatısında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Binanın çatısı yandı KONYA'da müstakil 2 katlı evin çatısında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Ressam Şefik Sokakta meydana geldi. Müstakil 2 katlı evin çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yükseldiğini fark edenler itfaiye ekipleri haber verdi. Binada tahliye edildi. Alevlerin yükseldiği anlarda çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Çatı kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Konya binanın çatısı yandı

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:08 Kaynak: DHA
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