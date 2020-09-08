KONYA Bir minibüste 31 kişi çıktı - Son Dakika

KONYA Bir minibüste 31 kişi çıktı
Bir minibüste 31 kişi çıktıKONYA'nın Ereğli ilçesinde rutin yol kontrol uygulaması yapan jandarma ekiplerinin durdurduğu minibüste tarım işçisi taşıyan minibüsten sürücü I.Ç. birlikte 31 kişi çıktı.
Bir minibüste 31 kişi çıktı
KONYA'nın Ereğli ilçesinde rutin yol kontrol uygulaması yapan jandarma ekiplerinin durdurduğu minibüste tarım işçisi taşıyan minibüsten sürücü I.Ç. birlikte 31 kişi çıktı. Minibüsün koltuklarının sökülüp, fazla kişi alabilmesi için özel oturum düzeni yapıldığı belirlendi. Sürücü I.Ç. hakkında toplam 8 bin 177 lira para cezası uygulandığı belirtildi. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 24 Ağustos günü Türkmen Mahallesi yakınlarında yaptığı yol kontrol uygulamasında bir minibüsü durdurdu. Tarım işçilerini taşıyan minibüste fazla yolcunun olduğu fark edilmesi üzerine yolcular tek tek sayılarak indirildi. Sürücü I.Ç. ile birlikte 31 kişinin olduğu belirlendi. Minibüsün koltuklarının sökülüp, fazla kişi alabilmesi için özel oturum düzeni yapıldığı saptardı. Sürücü I.Ç. hakkında toplam 8 bin 177 lira para cezası uygulandığı belirtildi. Cep telefonu kamerasıyla çekilen o anlar ise koronavirüs salgınına dikkat çekmek için jandarma tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
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