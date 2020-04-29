KONYA Bisiklet sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Bisiklet sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Konya'da bir bisiklet sürücüsünün seyir halindeki kamyonun hemen arkasında yakın mesafede gitmesi dikkat çekti. Hem kendisini hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye atan bisiklet sürücüsünün bu anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntüler, Adana Çevreyolu üzerinde dün kaydedildi. Bir bisiklet sürücüsünün yoğun trafik akışının olduğu yolda kamyonun yaklaşık 1 metre arkasında tehlikeli bir şekilde seyretmesi cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde diğer araç sürücülerinin korna çalarak bisiklet sürücüsünü uyarmaya çalıştığı görülüyor. Bisiklet sürücüsü bir süre böyle gittikten sonra gözden kayboluyor.