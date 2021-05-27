KONYA BOKS ANTRENÖRÜ, DÖVÜLEN KADINI KURTARMAK İSTERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ - Son Dakika

KONYA BOKS ANTRENÖRÜ, DÖVÜLEN KADINI KURTARMAK İSTERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ

27.05.2021 10:39

KONYA'da dün göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden boks antrenörü Orhan Çumralıgil (35) ile karnından yaralanan arkadaşı Dündar Kömürcü'nün (42), şiddete uğrayan kadını kurtarmak istedikleri sırada bıçaklandıkları ortaya çıktı.

KONYA'da dün göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden boks antrenörü Orhan Çumralıgil (35) ile karnından yaralanan arkadaşı Dündar Kömürcü'nün (42), şiddete uğrayan kadını kurtarmak istedikleri sırada bıçaklandıkları ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren Fatih Özçiftçi (28) ile olaya karışan Yaşar Karadeniz (29) tutuklandı.

Sigortacılık yapan ve aynı zamanda boks antrenörü de olan bekar Orhan Çumralıgil ile arkadaşı Dündar Kömürcü, önceki akşam merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Arafat Sokak'taki arkadaşlarının evine misafirliğe gitti. Aynı apartmanda oturan Fatih Özçiftçi ile Yaşar Karadeniz, komşuları A.B. adlı kadını evlerine davet edip alkol almaya başladı.

İddiaya göre Özçiftçi ve Karadeniz, bir süre sonra A.B.'ye tacize kalkıştı. A.B.'nin tepki gösterip, direnmesi üzerine Özçiftçi ve Karadeniz, kadını tekme tokat dövmeye başladı. Saldırganların elinden kurtulan A.B., apartmanın koridoruna çıkıp, yardım çığlıkları attı. Özçiftçi ve Karadeniz de peşinden gelip, kadını koridorda da dövmeye devam etti.

ÇIĞLIKLARA KOŞTU

Misafirliğe geldikleri arkadaşlarının evlerinde oturan Orhan Çumralıgil ve Dündar Kömürcü de, gelen çığlık sesleri üzerine koridora çıktı. İki arkadaş, bir kadının, iki kişi tarafından dövüldüğünü görünce müdahale edip kurtarmak istedi. Bu sırada elinde bıçak bulunan Fatih Özçiftçi, Orhan Çumralıgil'i göğsünden, arkadaşı Dündar Kömürcü'yü de karnından yaraladı. Aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Orhan Çumralıgil'e ilk müdahaleyi çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağılık görevlileri yaptı. Birkaç kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Orhan Çumralıgil, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karnından bıçaklanan arkadaşı Dündar Kömürcü de hastanede tedavi altına alındı.

Boyun ve göğüs bölgesinde darp izine rastlanan A.B., adlı kadının ilk ifadesinde birlikte alkol aldığı komşuları Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz'in, bir süre sonra kendisine tacizde bulunmak istemeleri üzerine, tepki gösterip, evden ayrılmak istemesi üzerine dövdüklerin, ellerinden kaçıp koridorda da saldırmaları nedeniyle yardım çığlıkları attığını söyledi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Orhan Çumralıgil, Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsisinin ardından dün akşam saatlerinde Musalla Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Özçiftçi ile Yaşar Karadeniz ise 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından tutuklandı.

KONYA BOKS ANTRENÖRÜ, DÖVÜLEN KADINI KURTARMAK İSTERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ
KONYA BOKS ANTRENÖRÜ, DÖVÜLEN KADINI KURTARMAK İSTERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ
KONYA BOKS ANTRENÖRÜ, DÖVÜLEN KADINI KURTARMAK İSTERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ
KONYA BOKS ANTRENÖRÜ, DÖVÜLEN KADINI KURTARMAK İSTERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Karadeniz, Fatih, Konya, Boks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA BOKS ANTRENÖRÜ, DÖVÜLEN KADINI KURTARMAK İSTERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Zeytinlik alanda kendini asarak yaşamına son verdi Zeytinlik alanda kendini asarak yaşamına son verdi Kurbanlık fiyatları, geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek Kurbanlık fiyatları, geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi

Son Dakika Haberleri
12:23 Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi
12:16 Zeytinlik alanda kendini asarak yaşamına son verdi
12:09 Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!
12:06 Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok
11:48 Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini
11:43 Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor
11:28 Dolar güne düşüşle başladı! 8,43 seviyesinden işlem görüyor
11:26 Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor
11:09 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 516 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 O görüntü, tatbikata damga vurdu! Milli imkanlarla geliştirilen SİDA, ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Topallayarak dilenirken yakalanan adam, serbest bırakılınca koşarak kaçtı Topallayarak dilenirken yakalanan adam, serbest bırakılınca koşarak kaçtı         
12:15
Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var! Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!         
12:09
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını Haaretz gazetesi manşetten yayınladı İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını Haaretz gazetesi manşetten yayınladı         
11:46
Gül yağının litresi 7 bin euroya kadar satılıyor Gül yağının litresi 7 bin euroya kadar satılıyor         
11:43
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor         
09:56
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL         
09:29
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor         
09:18
Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 12:27:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KONYA BOKS ANTRENÖRÜ, DÖVÜLEN KADINI KURTARMAK İSTERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement