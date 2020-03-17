KONYA Borç yüzünden yeğenini öldürdü - Son Dakika
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KONYA Borç yüzünden yeğenini öldürdü

6 saat önce

Borç yüzünden yeğenini öldürdüKONYA'da Hüseyin Ö. (32), iddiaya göre ablası K.Ö.'nün yaklaşık 5 bin liralık kozmetik harcaması borcu yüzünden çıkan tartışmada yeğeni Tunahan Ö.'yü (19) bıçaklayarak öldürdü, yeğeninin arkadaşı Ömer U.?yu (19) yaraladı.

Borç yüzünden yeğenini öldürdü

KONYA'da Hüseyin Ö. (32), iddiaya göre ablası K.Ö.'nün yaklaşık 5 bin liralık kozmetik harcaması borcu yüzünden çıkan tartışmada yeğeni Tunahan Ö.'yü (19) bıçaklayarak öldürdü, yeğeninin arkadaşı Ömer U.?yu (19) yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Ö. ve olaya karıştığı öne sürülen ağabeyi Adem Ö. (39) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Şeker Mahallesi Leylak Hasan Dede Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Ö., iddiaya göre yeğeni Tunahan Ö.'yü telefonla arayıp, "Ablam, annemin üzerinden 5 bin liralık kozmetik harcaması yapmış. Borçta, annemle birlikte yaşadığımız için bize geldi. Annenin borcunu öde." dedi. Tunahan Ö.'nün tepki göstermesi üzerine dayı- yeğen arasında tartışma çıktı. Tunahan Ö., tartışmanın ardından aralarında Ömer U.'nun da bulunduğu 5 arkadaşıyla birlikte anneannesiyle birlikte yaşayan dayısı Hüseyin Ö.'nün evine gitti. Yeğenin geldiğini gören Hüseyin Ö. de ağabeyi Adem Ö. ile birlikte evin önüne çıktı. Dayı-yeğen arasında burada da devam eden tartışma, kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Hüseyin Ö., yeğeni Tunahan Ö. ve Ömer U.'yu göğüslerinden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan 2 kişi, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Tunahan Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavi altına alına Ömer U.'nun da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan Hüseyin Ö. ile olaya karıştığı öne sürülen Adem Ö., adliyeye sevk edildi.

KONYA Borç yüzünden yeğenini öldürdü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:28 Kaynak: DHA
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