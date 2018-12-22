Konya Boşandığı Kadını ve Erkek Arkadaşını Öldüren Şüpheli Uygunsuz Yakaladım
47 dakika önce
Konya'da, 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı eski eşi Hediye İnanç (34) ve onun arkadaşı Semi Oğuz Deniz'i (38) bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru Mehmet Güzel (44) çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Konya
'da, 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı eski eşi Hediye İnanç (34) ve onun arkadaşı Semi Oğuz Deniz
'i (38) bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru Mehmet Güzel
(44) çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:13 Kaynak: DHA
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