Son Dakika Haberleri: Konya Boşandığı Kadını ve Erkek Arkadaşını Öldüren Şüpheli Uygunsuz Yakaladım

Konya Boşandığı Kadını ve Erkek Arkadaşını Öldüren Şüpheli Uygunsuz Yakaladım

47 dakika önce

Konya'da, 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı eski eşi Hediye İnanç (34) ve onun arkadaşı Semi Oğuz Deniz'i (38) bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru Mehmet Güzel (44) çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Konya'da, 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı eski eşi Hediye İnanç (34) ve onun arkadaşı Semi Oğuz Deniz'i (38) bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru Mehmet Güzel (44) çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:13 Kaynak: DHA

Oğuz Deniz, Konya, Güncel
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