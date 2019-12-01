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Konya bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı var
6 saat önce
Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı varKONYA'nın Ereğli ilçesinde Adanaspor maçından dönen Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs, TIR ile çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:42 Kaynak: DHA
Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı var
KONYA'nın Ereğli ilçesinde Adanaspor maçından dönen Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs, TIR ile çarpıştı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda, ambulans sevk edildi.
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