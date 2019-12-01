Son Dakika Haberleri: Konya bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı var
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Konya bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı var

6 saat önce

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı varKONYA'nın Ereğli ilçesinde Adanaspor maçından dönen Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs, TIR ile çarpıştı.

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı var

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Adanaspor maçından dönen Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs, TIR ile çarpıştı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda, ambulans sevk edildi.

Konya bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı var

Bursaspor, Ereğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:42 Kaynak: DHA
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