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KONYA -Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 19 yaralı

6 saat önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Adanaspor maçından dönen Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs, kavşakta TIR'la çarpıştı.

KONYA -Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 19 yaralı, System.String[]

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Adanaspor  maçından dönen Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs, kavşakta TIR'la çarpıştı. Kazada 16'si taraftar 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Konya- Adana karayolunun şeker fabrikası yakınındaki kavşakta meydana geldi. TFF 1'inci ligde mücadele eden  ve Adanaspor maçından dönen Bursaspor taraftarını taşıyan H.Ö. yönetimindeki 16 JR 403 plakalı otobüs, Ş.Y.'nin kullandığı 70 HE 953 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü Ş.Y., otobüs sürücüsü H.Ö., yedek sürücü A.E. ile 16 taraftar yaralandı. 19 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan diğer taraftarın ise şeker fabrikasının misafirhanesinde bekletildikleri öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden detay

Otobüs ve TIR'dan detay

Polisin inceleme yapması

(Haber- Kamera: Atilla ATMACA/ EREĞLİ,(KONYA) DHA)


Bursaspor, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:32 Kaynak: DHA
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