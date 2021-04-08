Konya Büyükşehir 8. sınıflara "İzleme ve Değerlendirme Sınavı" yaptı - Son Dakika

Konya Büyükşehir 8. sınıflara "İzleme ve Değerlendirme Sınavı" yaptı

08.04.2021 15:59
Konya Büyükşehir 8. sınıflara

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle il genelindeki resmi ve özel ortaokullardaki 34 bin 288 öğrencinin katıldığı "8. Sınıflar İzleme ve Değerlendirme Sınavı"nın ikincisi yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle il genelindeki resmi ve özel ortaokullardaki 34 bin 288 öğrencinin katıldığı "8. Sınıflar İzleme ve Değerlendirme Sınavı"nın ikincisi yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde eksiklerini görme imkanı buldukları sınavın sonuçları aynı gün Büyükşehir Belediyesi'nin YouTube kanalından uzmanların detaylı analizleriyle açıklandı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü "Atabey Gençlik Projesi" kapsamında gerçekleştirdikleri sınavın Türkiye'deki yerel anlamda hazırlanmış en geniş kapsamlı sınav olduğunu belirtti.

Sınavın, LGS öncesinde öğrencilerin son durumlarını görmeleri varsa eksiklerini gidermeleri amacıyla hazırlandığını vurgulayan Altay, "Pandemi sürecinde sürekli öğrencilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. LGS'ye girecek tüm öğrencilere şimdiden başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, 8. Sınıflar İzleme ve Değerlendirme Sınavı'nın, öğrenci cevap kağıtlarının oluşturulması, okunması, sonuçların değerlendirilmesi ve analiz edilmesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından yapıldığı paylaşıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Konya, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir 8. sınıflara 'İzleme ve Değerlendirme Sınavı' yaptı - Son Dakika


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