Konya Büyükşehir-ASELSAN işbirliğinde "İç Paydaş Odak Grup Toplantıları" yapıldı - Son Dakika
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Konya Büyükşehir-ASELSAN işbirliğinde "İç Paydaş Odak Grup Toplantıları" yapıldı

11.04.2022 16:25
Konya Büyükşehir-ASELSAN işbirliğinde "İç Paydaş Odak Grup Toplantıları" yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesinin ASELSAN işbirliğiyle hayata geçirdiği "Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası" çalışmaları kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi, ASELSAN ve KOSKİ Genel Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla "İç Paydaş Odak Grup Toplantıları" gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin ASELSAN işbirliğiyle hayata geçirdiği "Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası" çalışmaları kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi, ASELSAN ve KOSKİ Genel Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla "İç Paydaş Odak Grup Toplantıları" gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen "İç Paydaş Odak Grup Toplantıları"nda yürütülen çalışmalarla ilgili ASELSAN yetkililerince verilen bilgilerin ardından Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası için hazırlanan vizyon, stratejik amaç ve stratejik hedeflerle ilgili katılımcıların görüşlerinin alındığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen '16 Akıllı Şehir Uygulamaları' başlıklarında ayrı ayrı oturumlar gerçekleştirilirken, oturumlarda katılımcıların her bir konu hakkındaki görüşleri, çözüm önerileri ve tavsiyeleri alındı. ASELSAN ile geçtiğimiz eylülde başlatılan ve bu yılın sonuna doğru tamamlanması planlanan 'Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası' çalışmaları kapsamında paydaş tüm kurum ve kuruluşların ve vatandaşların görüşlerine başvurularak akıllı şehir alandaki çalışmalarının belirli bir planlama çerçevesinde ve işbirliği halinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor."

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Büyükşehir Belediyesi, Yol Haritası, Akıllı Şehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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