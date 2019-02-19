Son Dakika Haberleri: Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şimşek'ten Aa'ya Ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şimşek'ten Aa'ya Ziyaret

2 saat önce

İYİ Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Oğuz Şimşek ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şimşek'ten Aa'ya Ziyaret, System.String[]
İYİ Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Oğuz Şimşek ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Şimşek, ziyarette, istihdam konusunda ve özellikle tarım sektöründe sıkıntılar olduğunu belirterek, "Konya'da istihdama yönelik projelere ağırlık vereceğiz. Çevre yolu projesini önemsiyorum. Artık şehir içerisinde küçük modern mahalli sanayilerimiz kalmadı. Bu çevre yolunun girişlerinde küçük, mahalli ama modern sanayiler yapmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Ulaşım konusunda bazı projelerin gerçekleştirilmediğini savunan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projelerin hızlandırılmasını planlıyoruz, özellikle metroyu kastediyorum. İnşallah bunu çok sıkı bir şekilde takip edeceğim. Bu projenin onay süreci Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Bakanlığımızla istişare ederek eksiklikler varsa onları gidererek ilk önce bu proje sürecinin onayını almaya çalışacağız. Eğer proje süreci onaylanırsa en kısa zamanda çalışmalarımıza başlayacağız."

AA Konya Bölge Müdürü Ahmet Kayır da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:44 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Oğuz Şimşek, İYİ Parti, Konya, Ekonomi
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