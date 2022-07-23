Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

23.07.2022 14:13
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çözülen küresel tahıl krizi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür etti.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çözülen küresel tahıl krizi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür etti.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in (BM) imzasının bulunduğu "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin diplomatik bir zafer olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, Ukrayna limanlarına sıkışan 25 milyon ton tahılın sevkiyat düğümünü tarafları İstanbul'da bir araya getirerek çözdüğünü vurgulayan Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşla beraber oluşan küresel tahıl krizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve güçlü iradesi ile çözülmüştür. Tüm dünyayı etkileyen gıda krizini çözen Sayın Cumhurbaşkanımıza Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği adına şükranlarımı arz ediyorum."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Konya, Altay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika

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