Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Altay, mesajında, Milli Mücadele döneminde Anadolu'nun güçlü sesi olarak kurulan, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük katkı sağlayan Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Dün olduğu gibi bugün de aynı anlayış ve hassasiyetle insanların haber alma hak ve özgürlüklerinin sağlanması için öncülük etmeye devam eden Anadolu Ajansının, gerek teknoloji gerekse düşünce olarak her dönemde kendini yenileyebilen, doğru, tarafsız, ilkeli ve güvenilir habercilik anlayışıyla basın dünyasına örnek olmayı sürdürdüğünü belirten Altay, şunları belirtti:

"13 farklı dilde 100'den fazla ülkede faaliyet göstererek dünyanın saygın basın kuruluşlarından biri olan Anadolu Ajansının başarılarının artarak devamını diliyor, Anadolu Ajansı yönetimini ve dünyanın her yerinde fedakarca görevini icra ederek ülkemizi başarıyla temsil eden tüm çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum."