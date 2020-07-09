Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Altınekin'de çiftçilerin hasadına eşlik etti

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Altınekin'de hasat kaldıran çiftçilerle bir araya gelerek, hasada eşlik ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Altay, Konya'nın, buğday ve tahıl üretiminde Türkiye'de bir numara olduğunu belirtti.

Konya Ovası'nda, çiftçilerin kıştan bu yana emek verdiği ürünleri almaya başladığını aktaran Altay, "Yağışlar iyi, çiftçimizin ürünü iyi. Konya, buğday üretiminde, tahıl üretiminde Türkiye'de bir numara. Neredeyse üretilen ürünün yüzde 10'u Konya Ovası'nda yetiştiriliyor. Çiftçimizin büyük emeği var. Bir sanayi şehri, turizm şehri ama asıl bu topraklarda ürettiğimizle gelirimizi elde ediyoruz. Tüm çiftçilerimiz bugün buğday ve tahıl hasadıyla başlayan süreçte aslında yıl sonuna kadar hasada devam edecekler." ifadesini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak üretime destek olmaya devam edeceklerinin altını çizen Altay, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin üretim yelpazesini genişletmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın kazancının artırılması. Bunun için ilçe belediyelerimizle Konya Büyükşehir olarak çiftçimize her zaman destek olacağız. Hasat döneminin hayırlı olmasını diliyorum. Çiftçilerimizin emeği bereketli olsun. Hem fiyat açısından hem mahsul açısından bol, kazançlı bir yıl geçmesini diliyorum. Özellikle pandemi döneminde gördük ki ülkeler için stratejik olan tarımsal üretim. Tarım arzının garantisi çok önemli. Biz Konya olarak Türkiye'de tarım arzını garanti etmek için tüm çiftçilerimizle çalışıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın buğday taban fiyatı olarak açıkladığı 1.650 lira ovada çok büyük bir mutluluk oluşturdu. Sayın Erdoğan'a, çiftçiye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. "

Açıklamada, biçerdöverle hasat yapan çiftçilere eşlik eden Altay'ın ziyaretinde, Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Tevfik Tığlıoğlu, Yavuz Selim Özkan, Zehra Ceylan ile AK Parti Altınekin İlçe Başkanı Mustafa Hançerli'nin hazır bulunduğu aktarıldı.