Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Altınekin'de çiftçilerin hasadına eşlik etti - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Altınekin'de çiftçilerin hasadına eşlik etti

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Altınekin'de hasat kaldıran çiftçilerle bir araya gelerek, hasada eşlik ettiği bildirildi.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Altınekin'de hasat kaldıran çiftçilerle bir araya gelerek, hasada eşlik ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Altay, Konya'nın, buğday ve tahıl üretiminde Türkiye'de bir numara olduğunu belirtti.

Konya Ovası'nda, çiftçilerin kıştan bu yana emek verdiği ürünleri almaya başladığını aktaran Altay, "Yağışlar iyi, çiftçimizin ürünü iyi. Konya, buğday üretiminde, tahıl üretiminde Türkiye'de bir numara. Neredeyse üretilen ürünün yüzde 10'u Konya Ovası'nda yetiştiriliyor. Çiftçimizin büyük emeği var. Bir sanayi şehri, turizm şehri ama asıl bu topraklarda ürettiğimizle gelirimizi elde ediyoruz. Tüm çiftçilerimiz bugün buğday ve tahıl hasadıyla başlayan süreçte aslında yıl sonuna kadar hasada devam edecekler." ifadesini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak üretime destek olmaya devam edeceklerinin altını çizen Altay, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin üretim yelpazesini genişletmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın kazancının artırılması. Bunun için ilçe belediyelerimizle Konya Büyükşehir olarak çiftçimize her zaman destek olacağız. Hasat döneminin hayırlı olmasını diliyorum. Çiftçilerimizin emeği bereketli olsun. Hem fiyat açısından hem mahsul açısından bol, kazançlı bir yıl geçmesini diliyorum. Özellikle pandemi döneminde gördük ki ülkeler için stratejik olan tarımsal üretim. Tarım arzının garantisi çok önemli. Biz Konya olarak Türkiye'de tarım arzını garanti etmek için tüm çiftçilerimizle çalışıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın buğday taban fiyatı olarak açıkladığı 1.650 lira ovada çok büyük bir mutluluk oluşturdu. Sayın Erdoğan'a, çiftçiye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. "

Açıklamada, biçerdöverle hasat yapan çiftçilere eşlik eden Altay'ın ziyaretinde, Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Tevfik Tığlıoğlu, Yavuz Selim Özkan, Zehra Ceylan ile AK Parti Altınekin İlçe Başkanı Mustafa Hançerli'nin hazır bulunduğu aktarıldı.

Uğur İbrahim Altay, Altınekin, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Altınekin'de çiftçilerin hasadına eşlik etti - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 07:33 İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme 00:16 Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
19:10
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 19:48:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Altınekin'de çiftçilerin hasadına eşlik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]