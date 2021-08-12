Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Bilim Merkezi'nde öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi'nde TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında ikincisi düzenlenen "Doğanın Keşfi Yaz Okulu Projesi"nde 5. ve 6. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilim Merkezi'nin 7'den 70'e herkese bilimi sevdirmek amacıyla faaliyetlerini aksatmadan sürdürdüğünü belirtti.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında gerçekleştirilen projede, akademik başarısı yüksek 80 öğrenci ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) işbirliğiyle görme yetisi kısıtlı, öğrenme güçlüğü çeken 20 öğrencinin yer aldığını aktaran Altay, "Fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiği bir arada barındıran disiplinler arası bir eğitim programına tabi tutulan öğrencilerimiz bilimin farklı dallarıyla tanışma imkanı da buluyor. Proje ile öğrencilerin, doğaya ve çevreye karşı daha duyarlı bireyler olmalarına da katkı sağlanıyor. Bu tür projelerin öğrenciler üzerindeki etkisini gördükçe çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.