Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay canlı yayında Konyalılarla bayramlaştı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Konyalılarla bayramlaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, canlı yayına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın da katıldığı belirtildi.

Sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayınla Konyalıların bayramını kutlayan Altay, " Kurban Bayramı'na kadar salgın sürecinin normalleşmesini umuyoruz. Türkiye gayet iyi gidiyor. İnşallah bayramdan sonra çok daha güzel olacak. Biz de kurallara uyacağız ve ülkemiz, şehrimiz bu sorundan bir an önce uzaklaşacak." ifadesini kullandı.

Konya'yı daha güzel bir geleceğe taşımak için merkezde ve merkez dışındaki ilçe belediye başkanlarıyla gayret içerisinde olduklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Bizler evlerimizdeyiz ama itfaiye personelimiz, zabıtalarımız, ulaşımdaki arkadaşlarımız, temizlikteki arkadaşlarımız şu anda Konya'nın 31 ilçesinin 42 bin kilometrekarelik alanında şehre hizmet etmeye devam ediyor. İlçe belediyelerimizin çalışanları da evinizde de olsanız bayramı sorunsuz geçirmeniz için çalışmalara devam ediyor. İnşallah süreç tamamlandıktan sonra kente yapacağımız çok daha güzel hizmetleri sizlerle paylaşacağız."

Açıklamada, canlı yayına katılan Meram Belediye Başkanı Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Kılca ve Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'nın da Konyalıların bayramını tebrik ettiği bilgisine yer verildi.