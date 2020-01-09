Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Altay, mesajında, medyanın her kolunda fedakarca çalışan, halk ile yöneticiler arasında köprü olan basın çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Uğur İbrahim Altay, şunları kaydetti:

"Günün 24 saati, haftanın 7 günü görev başında olan medya çalışanları önemli bir kamu görevini ifa etmektedir. Gazetecilik mesleği, vatandaşlarımızın eksiksiz ve objektif haber anlayışı ile doğru bilgiye ulaşması ve toplumsal farkındalığın artırılması bakımından son derece önemlidir. Günümüzdeki teknolojik gelişmelerle birlikte yazılı, görsel ve işitsel basının yanında internet gazeteciliği ve sosyal medyanın etkinlik alanı genişlerken bu süreçte doğru, tarafsız, dürüst ve objektif habercilik anlayışı her zamankinden önemli hale gelmiştir.

Konya'mız basın-yayın kuruluşları açısından çok güçlü bir şehirdir. Şehrimizin tanıtımında, gelişiminde önemli rol oynayan tüm basın mensuplarımıza şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Kamuoyunu aydınlatmak için her ortamda, sorumluluk duygusu içinde, toplumu haberdar etme adına görevlerini yerine getiren, medyamızın her kolunda fedakarca çalışan tüm medya çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim."

Uğur İbrahim Altay, Gazeteciler Günü, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:56 Kaynak: AA
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