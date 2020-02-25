Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan bilgilendirme toplantısı

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2020 yatırım programında Konya'nın çok önemli bütçeler elde ettiğini belirterek, "Metrosu, banliyösu, çevre yolu, hızlı tren projeleri, Eğiste Viyadüğü, kara yolları ve diğer kamu kuruluşlarındaki yatırımlarla Konya 2020'de de adeta...

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2020 yatırım programında Konya'nın çok önemli bütçeler elde ettiğini belirterek, "Metrosu, banliyösu, çevre yolu, hızlı tren projeleri, Eğiste Viyadüğü, kara yolları ve diğer kamu kuruluşlarındaki yatırımlarla Konya 2020'de de adeta hizmete doyacağı bir yılı yaşayacak." dedi.

Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde kentteki çalışmalar hakkında düzenlediği basın toplantısında, Konya'da yürütülen çalışmaların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini ve yapılan her çalışmanın vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için gerçekleştirildiğini belirtti.

TCDD Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanan KONYARAY'ın şehir için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Atılan imzalarla üzerinde uzun süredir çalıştığımız, Konya için hayati öneme sahip olan projenin başlangıcını hayata geçirmiş olduk. Metro çalışmalarımıza sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz. Böylece banliyö, metro ve yeni caddelerle Konya'nın ulaşımı yeni bir süreç kazanacak. Banliyö, KONYARAY, Konya metrosu, yeni Barış Caddesi Tramvayı ve Şehir hastanesi tramvayıyla 2024 yılına kadar yeni 65 kilometre raylı sistem yapmayı planlıyoruz. Açıklanan 2020 yatırım programında Konya çok önemli bütçeler elde etti. Cumhurbaşkanımıza bu konuda teşekkür ediyorum. Metrosu, banliyösu, çevre yolu, hızlı tren projeleri, Eğiste Viyadüğü, kara yolları ve diğer kamu kuruluşlarındaki yatırımlarla Konya 2020'de de adeta hizmete doyacağı bir yılı yaşayacak."

Altay, açılışı gerçekleştirilen Millet Kütüphanesi ile ilgili, "Geçtiğimiz günlerde Türkiye için önemli bir yapının açılışına şahit olduk. Millet Kütüphanesi'nin Konya açısından bir önemi var, 5-10 yaş arası kütüphane bölümünün ismi, Nasrettin Hoca Kütüphanesi. Millet Kütüphanesi'nin çocuk bölümünün adının Nasreddin Hoca olması Konya ve Konya'nın marka değeri açısından çok önemli." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi binasının sağlamlığıyla ilgili kamuoyunda bazı haberlerin yazıldığını anımsatan Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle Elazığ depreminin ardından kamu binalarının güvenliğiyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Elimizdeki tüm bilgi ve belgeleri Konya Teknik Üniversitesine ilettik. Onlardan gelecek rapora göre bir eylem planı hazırlayacağız. Konya deprem güvenliğinin en yüksek olduğu şehirdir. Konya Büyükşehir Belediyesinin yapısal sorunları var. Ancak Konya'nın deprem bölgesiyle ilgili bir problemi yok. Umarız, bina için olumsuz bir rapor sonucu gelmez. Gelen rapor doğrultusunda kamuoyunu da bilgilendireceğiz."

Altay, son olarak bütün İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.

Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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